Da li vam ovo zvuči poznato? Nepogrešiv znak da u vezi ili braku imate posla sa manipulatorom

Pojedini partneri umeju da budu iskusni manipulatori, koji će vaše nezadovoljstvo uspeti da preokrenu u svoju korist.

Jedna veoma česta taktika koju koriste manipulatori i narcisi, jeste da oni preokrenu vašu reakciju na njihovo loše ponašanje, na njihovo zlostavljanje prema vama ili povređivanje vas, znači oni to okrenu jednostavno u svoju korist, tako da na kraju ispada da vi, u stvari, zlostavljate njega.

Na primer, vi izađete na večeru i vi njega uhvatite da te je on nešto slagao. Vi se uznemirite, počnete da pričate o tome, zašto si to uradio, tražite objašnjenje… Međutim, onda se dešava preokret situacije, tako da je njegova reakcija takva da on sada počinje da besni i da viče zašto si nam upropastila večeru, blamiraš me ispred svih ovih ljudi, ti si tako osetljiva, ja sam samo želeo da te izvedem na večeru, pogledaj šta si uradila… i u tom trenutku se u stvari dešava promena fokusa. Sada više nije važno što je on vas izmanipulisao, nego se fokus menja na vas i vašu reakciju.

Znači, posmatrajte svoju vezu i posmatraj da li se u vašem odnosu nešto ovako dešava, da li se dešava da on napada vašu reakciju na njegovo loše ponašanje i prebacuje fokus na vas i to je onda jedan od sigurnih znakova da se nalaziš u odnosu sa manipulatorom – zaključuje Slađana.

