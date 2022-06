Damama se od ovih muških grešaka u seksu „diže kosa na glavi“ – ne praštaju ih

Kada je intima u pitanju postoje neke situacije koje zaista mogu ubiti seksualnu želju i učiniti da vaš odnos postane hladniji. Muškarci često čine ovih šest grešaka od kojih se ženama „diže kosa na glavi“.

1. Pogrešno ime

Jedna od najgorih stvari koja se u krevetu može desiti je da vas on nazove pogršnim imenom. Takve situacije mogu biti vrlo komplikovane. Za neke one su jednostavno razloga da dalje ništa i ne pokušavaju. Možda je vreme za „zbogom“.

2. Preskakanje predigre

Dobra predigra je uvod u dobar seks. Muškarci koji nemaju strpljenja da do samog čina sačekaju 15 minuta, da vam se posvete, ljube vas, maze, nisu vredni vašeg truda.

3. Imitiranje filmova za odrasle

Mnogi muškarci žele da njihov seks bude kao onaj iz porno filmova. To žene često nervira, pa ne iznenađuje činjenica da su spremne čak i da kažu: „Iskuliraj frajeru, pa nismo u porno filmu!’ Svaka žena je drugačija, svakoj se treba posebno posvetiti, filmovi su filmovi i treba to i da ostanu.

4. Sebičnost

Mnogi muškarci su u seksu sebični i čekaju da žena sav „posao“ odradi sama. Iako one često nemaju ništa protiv toga da se ponekad one više posvete njemu, logično je da onda i one žele da budu u onoj drugoj ulozi, ulozi onoga ko uživa.

5. Kratak seks

Kratak seks najčešće podrazumeva samo njegovo zadovoljstvo. Brzinski seks nije dobar za vezu, važno je da oboje uživaju.

6. Odbijanje kondoma

Ako nema kondoma, nema ni seksa. Bez rasprave. On je ujedno zaštita od neželjene trudnoće, ali i brojnih polno prenosivih bolesti. Za mnoge žene ovo je uslov od kojeg ne odstupaju, piše Zadovoljna.hr.

