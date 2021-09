Dame, obratite pažnju: Ovo muškarci mrze u seksu

Koliko god žena bila seksipilna, privlačna i zgodna, neke stvari mogu vrlo lako partnera da dovedu u loše raspoloženje tokom samog seksualnog odnosa.

Na vama je da se potrudite da do toga ne dodje.

Nemate samopouzdanje

Ah, ta dosadna reč…Ali činjenica je da nam je ono potrebno na svakom životnom polju. Nimalo nije seksi nameštanje kose, popravljanje šminke ili prikrivanje celulita, ožiljaka ili sličnog dok se rade te stvari. Tada treba biti najopušteniji i ne brinuti ni o čemu, jer kome je još do traženja mana u tim trenucima?

Niste aktivni

Ležite nepomično i očekujete da partner sam izvede akciju. Veliko ne! Vođenje ljubavi je aktivnost za dvoje ljudi koji podjednako učestvuju. I za nju je potreban trud. Cilj je da svima bude lepo, da svi uživaju i da budu zadovoljeni. Tako da treba da se vodite onim- koliko daješ, toliko dobijaš.

Imate posebne uslove

Ako uradi to i to, seks je zagarantovan. A ako ne? Biće mu dovoljan i poljubac za laku noć. Koga to može da uzbudi? Ucena je ubica ljubavi, a ne samo uzbuđenja. Govorimo o nečemu što volite oboje i do čega treba spontano doći, kada se oseti potreba, energija i želja, a ne o ugovorenom parenju kučića.

Izbegavate da probate nešto novo

Posle par puta već ste prošli kroz sve one klasične poze i verovatno niste imali vremena da se mrdnete sa kreveta. Partner želi nešto novo. Druge, zanimljivije i čudnije poze, druga mesta, stolica, sto, možda priroda. A vi se osećate sigurno samo u proverenim situacijama. To je okej, ali morate imati razumevanja i za njega. Možete se prepustiti izazovima i probati, pa ukoliko vam se ne svidi, porazgovarati sa partnerom o tome. A ako vam se svidi, go on!

Smatrate da ne morate jer ste u gužvi i niste raspoloženi

Istina, ne morate. Ali ne smete imati izgovore ove prirode jer nisu opravdani. Obično su ti izgovori znak da nešto u vezi nije kako treba, pa dobro razmislite.

Može vam biti loš dan, mesec, godina. Možda ste upravo došle sa posla, posvađale se sa šefom i kolegom, mrtve ste umorne i gladne, ali razlog protiv seksa nemate. On bi učinio da se ispraznite, zbližite sa dragim i mirne i srećne utonete u san. Zato kad god možete, bez lažnih izgovora, uživajte.

