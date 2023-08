Dame, uradite mu samo jednu od ovih 5 stvari tokom seksa, poremetićete mu pamet

Dovešćete ga do ludila, ako uradite samo jednu od ovih 5 stvari, samo će u vama razmišljati.

Pokažite mu, bukvalno rukama, šta vam se sviđa. Pomerajte njegove ruke, postavite svoje telo i koristite verbalnu i neverbalnu komunikaciju da biste osigurali dobar provod za oboje.

Želi da gleda

Muškarcima gledanje prija skoro isto koliko i sama akcija – zato se pobrinite da mu priuštite seksi prizore.

„Jednom dok smo vodili ljubav devojka me je odvela pred ogledalo“, seća se Siniša (21). „Jako mi se svidelo, ali ono što je celo iskustvo učinilo još uzbudljivijim je to koliko je ona u tome uživala.“ Još jedan način da ga vizuelno „naložite“: ne skidajte se do kraja. Ponekad muškarci vole da nešto bude ostavljeno mašti. Seks veš može da bude isto tako uzbudljiv – ili i uzbudljiviji – od potpuno golog tela, jer mu golica maštu.

Još zapaljivih prizora: priuštite mu pogled na vas u pozi žena odozgo ili ako se osećate orno za smelu akciju, dodirujte se pred njim.

Želi da seks bude zabavan

Nažalost, seks-akcija u stvarnom životu ne teče tako glatko kao u filmovima. Ne ide uvek sve kao po loju – neke poze prosto ne upale, a ponekad se čuju i vrlo čudni zvuci.

Ako ne umete da se nosite sa ovim nezgodacijama, pokvariće vam raspoloženje. Ali ako ste oboje u stanju da im se nasmejete, doprineće da se osećate još bliskije.

Jovan (28) se slaže: „Jedne noći smo probali novu pozu, ali je nismo izveli baš kako treba, pa je moja devojka lupila glavom o noćni stočić. Nije se povredila, pa smo se slatko ismejali i vratili na posao.“ Ali, zabava u krevetu ne znači samo da umete da se nasmejete kiksu.

Kladite se u nešto ili odigrajte neku društvenu igru uz dogovor da pobednik ima pravo da zahteva ispunjenje neke svoje erotske fantazije.

Želi da ga iznenadite

Dobićete veliki plus u njegovim očima ako ga ‘zaskočite’ kada to uopšte ne očekuje. To će doživeti kao veliki kompliment, jer pokazuje koliko vam je privlačan.

Priuštite mu malo spontane akcije tako što ćete ga dok se uveče vraćate kući zamoliti da skrene sa puta i parkira se na nekom skrovitom mestu. Možete ga dok ste na žurci povesti u ostavu. Dragan (23) se rado seća „nevaljalog“ iznenađenja koje je doživeo na jednom fensi prijemu. „Dok smo sedeli i večerali, moja tadašnja devojka je ispod stola počela da me mazi između nogu – usred glavnog jela! To je bilo tako spontano i neočekivano, da samo što se nisam srušio sa stolice od iznenađenja.“

Želi da vas uzme

Najbolji način da u njemu probudite seksualnu zver? Inicirajte malo sirove akcije u stilu uzmi-me-tvoja-sam. On želi divlji, animalan seks, ali mora da zna da i vi to želite!

Zavodljivo ga poljubite, a zatim se izmaknite i recite mu da ako hoće još može da dođe po to.“ A ako vam se učini da vas dodiruje kao da ste od stakla, možete i tokom seksa da mu tražite „jače“ ili „brže“.

Igor (24) je bio više nego oduševljen kada mu je devojka tražila žestoku akciju. „Moja bivša devojka je jednom prilikom legla na krevet i molila da joj pocepam odeću, što sam i učinio. Seks je bio fantastičan, a najbolje je bilo upravo cepanje njene košulje, tako strasno i moćno.“

Želi da mu nagovestite šta želite

Svaki muškarac bi poželeo da ima natprirodne moći koje bi mu omogućile da pogodi šta tačno treba da radi da bi zadovoljio ženu.

Vaše erotske želje su im prava enigma, pa zato momci vole da devojka ume da nagovesti šta bi volela, a da to baš ne zvuči kao izdavanje zapovesti. Stoga erotske instrukcije formulišite da zvuče kao pohvale. Recite mu koliko vam prija kada vas dodiruje na određen način ili ga podsetite na tehniku koja vas uvek dovede do ludila. Ako predigra prekratko traje, recite mu da želite ‘tamo dole’ da osetite njegovu ruku ili usne.

