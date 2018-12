Dečko joj nije odgovarao na poruku, ljudi ne mogu da poveruju šta je uradila (video)

Jednoj devojci iz Kalifornije dečko nije odgovorio na poruku pa je napravila trejler za film pod naslovom „Where the f*** is George“, koji je postao hit na društvenim mrežama.

When your boyfriend doesn’t reply so you make a trailer with all the time you have on your hands pic.twitter.com/NkqAnKsunO — Paulizzle Ramizzle (@putang_gang) December 11, 2018

Paulina Ramirez je dečku Džordžu Gironu poslala poruku o planovima za veče, ali joj on nije odgovorio. I umesto da se uzrujava, 21-godišnja studentkinja Kalifornijskog državnog univerziteta Fresno sat vremena tokom kojih joj nije odgovarao, potrošila je na ovaj video.

– Spavao je samo sat vremena, ali mi je bilo dosadno i odlučila sam da napravim video koji bi mogao da ga nasmeje – rekla je Paulina za BuzzFeed. Nakon što je objavila snimak na Tviteru, postao je hit koji je videlo preko 2.5 miliona ljudi.

Mnogi korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni njezinom idejom i kreativnošću. Ipak, Paulina kaže da su neki video shvatili preozbiljno. „Mislim da se ljudima sviđa jer se mogu prepoznati. Neki su ga, međutim, shvatili dosta ozbiljnije i misle da sam posesivna ludača. Iskreno, bila je to samo šala“, dodala je.

I think I’d rather be single for the rest of my life than be with someone who does things like this🤕🤕 https://t.co/K8UmHJ2tVU — Toni (@_tonihopkins) December 14, 2018

Peoples obsession with constant communication is so unhealthy. I’ve seen friends of mine break up with someone coz they never text back “in time”, sorry but this ain’t funny 🤷🏻‍♀️ https://t.co/JI400EJUBU — seo ho ho na (@snafuspecker) December 13, 2018

Paulina je na račun svog trejlera, snimljenog aplikacijom iMovie na iPhoneu, dobila i ponude za posao, ali kaže da ne poseduje potrebna znanja. „Ja sam najmanje tehnički potkovana osoba koju znam. Bio je to samo već gotov templejt“, priznala je.

Mnoge je zanimalo kako je Džordž reagovao na snimak. Navodno, imao je jednostavnu reakciju: probudio se i mislio da je video smešan.