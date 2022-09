Dovešće vas do ludila: Poza iz Kama Sutre samo za najhrabrije ljubavnike (foto)

Ako vam je dosadila misionarska poza i spremni ste za malo eksperimentisanje u krevetu, ova poza iz Kama Sutre garantuje užitak za oba partnera.

Prema ovom drevnom tekstu, seks je jedan od preduslova za izbalansiran život. Iako mnogi na prvu pomisle da Kama Sutra propagira samo komplikovane poze, ona je zapravo zbirka svih mogućih poza, od najjednostavnijih poput misionarske pa sve do onih koje nije lako izvesti.

Naravno, najviše zanimanja izazivaju upravo najteže poze, a jedna od njih je i ona pod nazivom “stajaće tačke”. Za nju oba partnera moraju da budu u formi i spremni za eksperimentisanje.

Make LOVE and burn more calories too with our Standing Wheelbarrow Position! https://t.co/lpVQFv1qRK #sexposition #sextips pic.twitter.com/ZjfQV1UTNn

