Džaba vam sve – ako ne zadovoljite ovaj faktor, kod žena nemate šanse

Ako je verovati brojnim istraživanjima – muškarcima je kod žena presudan fizički izgled da bi ih privukle, ali u suprotnom smeru neke su sasvim druge odrednice ključne.

Naime, američka psihološkinja Rejčel Herc otkrila je da je ženama kod muškaraca najvažniji – njegov miris! Ako im se ne sviđa miris kojim muškarac ‘zrači’ nemaju kod njih nikakve šanse.

Uz nos, čulo mirisa koji žene mogu da prime ide i preko – receptora na jeziku. Stoga, ako im se sviđa miris nekog muškarca vrlo je verovatno da će ih osvojiti i njegov ‘ukus’, odnosno da će im se dopasti ljubljenje s istim tim muškarcem.

Ako vam je za utehu, ženama su receptori mirisa umanjeni jedino kada su prehlađene, ali ne znamo hoćete li time dobiti ikakvu prednost jer u takvom stanju (na primer kod prehlada i gripa) smanjuje se i njihova seksualna želja!

Na spisku raznolikog delovanja mirisa spomenimo da on ima još jednu ‘moć’. Američki neurolog Alan Hirš došao je do vrlo zanimljivog otkrića; mešavina cvetnih mirisa i začinskoga bilja u očima muškarca žene vizualno – čini mršavijima! Naime, u sprovedenoj studiji, muškarci su ‘potcenili’ težinu žena koje su nosile cvetne mirise smatrajući da u proseku imaju i do šest kilograma manje.

