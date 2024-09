Ekspertkinja otkriva: „Evo zašto ljudi varaju čak i kada su u srećnim vezama“

Ekspertkinja za veze Džena Hoking deli svoja razmišljanja o razlozima zbog kojih ljudi varaju u vezama. Iako većina ljudi ne bi otvoreno priznala da je prevarila partnera, studije procenjuju da neverstvo pogađa svaki četvrti brak, prenosi Unilad.

Često se pretpostavlja da ljudi varaju jer su nesrećni u svojim vezama, ali Hoking ističe da to nije uvek tako. Prema istraživanju, 56 odsto muškaraca i 34 odsto žena koji su prevarili partnera rekli su da su u srećnim vezama, piše Shadow Investigations.

Pa zašto ljudi varaju svoje partnere?

Hoking tvrdi da je razlog za to „nalet adrenalina“. „Mislim da rizikuju jer smatraju da je seksi i uzbudljivo, ili im skrivanje daje dozu adrenalina u dosadnim svakodnevnim životima“, objasnila je ona u emisiji Weekend Today.

Ona je dodala da mnogi prosečni muškarci varaju čak i svoje savršene partnerke. Ovaj fenomen, prema Hoking, potiče od neizvesnosti. Ako osoba smatra da je njen partner znatno privlačniji od nje, to može izazvati nesigurnost koja vodi do prevare. „Mislim da ovi ljudi misle: ‘Tako je zgodna i mogla bi da me prevari svakog trenutka. Treba mi potvrda da sam i ja privlačna’“, objašnjava Džena.

Zašto žene varaju?

U nedavnoj detaljnoj studiji, tim naučnika istražio je razloge zašto žene varaju svoje partnere. Istraživači sa Univerziteta Oksford u Engleskoj i Univerziteta Melburn u Australiji anketirali su 254 osobe iz 19 zemalja na šest kontinenata koji su bili ili su trenutno bili neverni. Svi ispitanici su bili u heteroseksualnim vezama.

Učesnicima su postavljana pitanja o privlačnosti njihovog partnera, uključujući ocene koliko bi on bio dobar roditelj, koliko ih privlači njegova ličnost i koliko im je on fizički privlačan. Zatim su na isti način procenili osobu sa kojom su imali aferu kako bi se rezultati uporedili.

Rezultati su pokazali da iako žene često smatraju da je osoba s kojom su prevarile privlačnija od partnera, one tu osobu ne doživljavaju kao jednako dobrog kandidata za roditeljstvo, pa partnera vide kao boljeg roditelja, ali im manje privlačnog.

