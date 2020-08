Eskort dama otkriva 8 znakova koji ukazuju da vas partner vara

Nekadašnja eskort dama Sem X podelila je svoja iskustva u časopisu Body and Soul. Njeni klijenti su neretko bili muškarci u vezi, verenici i muževi.

Ona želi da upozori sve dame da vode računa o znakovima koji mogu ukazati na to da njihov partner ima aferu.

“Ne varaju svi muškarci, naravno. Kao eskort dama naslušala sam se groznih izgovora i laži koje muškarci pričaju svojim suprugama”, kaže ona i dodaje: “Nije na meni da sudim, ne znam šta se događa u njihovoj vezi. Zapravo, znam, jer mi često oni sami kažu, ali to je jedna druga priča. Volela bih da vam kažem da varaju samo oni muškarci koji su nesrećni u vezi, ali to bi bila laž. Često momci u srećnim vezama traže avanturu. Neki vole da promene, neki su željni novih prilika, a neki tvrde da je to prosto jače od njih”.

Kako prenose mediji, Sem je podelila jednu zanimljivu anegdotu o muškarcu koji je tražio njene usluge tokom vikend putovanja sa njegovom devojkom:

“Nikad neću zaboraviti vreme kada me je muškarac rezervisao na jedan sat u Sidneju. Delovao je užurbano i zbunjeno. „Ne sme da traje predugo“, rekao mi je, “ Izveo sam devojku na vikend i rekao joj da idem po hranu“. Pored toga što sam morala da ga podsetim da se vrati u hotelsku sobu sa hranom, radoznalost me je naterala da ga upitam zbog čega troši na mene 1.200 dolara ako je u vezi sa devojkom koja mu se očigledno sviđa. Rekao mi je da je devojka htela da čeka par meseci pre nego što se upusti u intimne odnose.

“Drugi muškarac me je pozvao kada mu je žena krenula u radnju. Naravno odmah sam spustila slušalicu, nisam htela da rizikujem. Zamislite da je došla kući ranije? Njegov odgovor je bio: „Nekako želim da me uhvati“” istakla je.

Sem X želi da svim damama ukaže na osam ključnih znakova koji mogu značiti da vas partner vara:

(Ako je vaš partner uradio jednu od ovih stvari ne znači nužno da vas vara)

1. Izvanredno je ljubazan, strastven i ponašanje mu je promenjivo. Muškarci mi kažu da se ponekad prekomerno iskupljuju posle prevare, cveće, putovanja, pokloni. To, naravno, ne znači da svaki darežljiv muškarav vara, ali ako već sumnjate, to je znak na koji morate paziti.

2. Vraća se kući sa mokrom kosom, a ne pada kiša. Moguće da se istuširao u teretani, ali nije isključeno da samo uklanja mirise. Ako skoči pod tuš čim dođe kući, a ne poljubi vas pre, upitajte se od čega se pere?

3. Ostaje budan dugo u noć, gledajući televiziju, ili dobija pozive i poruke kasno uveče.

4. Stalno gleda u telefon, i nikad ga ne ispušta. I pod tuš ga nosi sa sobom.

5. Vaš seksualni život se menja. Bilo da je nestao, postao dosadan ili bolji može dati razlog sumnji.

6. Situacija kod kuće postaje napeta. Vaš partner započinje svađe, optužuje vas za varanje i oslovljava vas drugim ženskim imenom.

7. Odjednom postaje pravedan prema muškarcima koji varaju.

8. Ako imate čudan osećaj, verujte svojoj intuiciji. Ništa, apsolutno ništa, nije pouzdanije od vašeg instinkta. Ako mislite da vara, verovatno ste u pravu…

