Evo koliko puta nedeljno treba imati intimne odnose, ovo je idealna brojka po mišljenju stručnjaka

Mnogi parovi nalaze se u dilemi koliko često bi trebalo imati intimne odnose i da li to što vode ljubav sa svojim partnerom jednom nedeljno ili ređe znači da im je intimni život loš. Ako gledate društvene mreže, zaljubljene parove ili slušate priče iz porodice ili od prijatelja, lako je da se razočarate, upoređujući se sa drugima.

Neprestano nailazimo na različite savete poput: treba da spavate sa partnerom nakon trećeg sastanka, da počnete da živite zajedno posle godinu dana veze i slično. Sve to ume da frustrira, pogotovo ako se ne uklapate u taj kalup. Ne moramo svi da pratimo isti vremenski okvir, poručuju stručnjaci u ovim situacijama, pa zašto bi to bio slučaj i sa seksom?

Ako jurite „kvotu“ – grešite

Sociolozi proučavaju parove kao i intimne odnose, te im je između ostalog i to tema koliko bi srećni parovi trebalo da spavaju zajedno u određenom vremenskom periodu. Studija objavljena u časopisu Social Psihological and Personality Science proučavala je tokom 40 godina 30.000 parova i otkrila je da je seks jednom nedeljno idealan za njih, ali to nije značilo da su parovi koji su češće intimni bili manje ili više ispunjeni. Međutim, oni koji su vodili ljubav manje od jednom nedeljno prijavili su da su seksualno manje ispunjeni, prenosi theeverygirl.com.

Istraživanje je pokazalo da su parovi bili najispunjeniji ako su imali intimne odnose u proseku jednom nedeljno

I druga studija je pokazala da prosečna odrasla osoba preferira da ima intimne odnose 54 puta godišnje, što je otprilike jednom nedeljno.

S druge strane, jedno istraživanje je otkrilo da dostizanje određene kvote seksualne aktivnosti može biti kontraproduktivno. Parovi su podeljeni u dve grupe, a jedna grupa je imala normalan intimni život, dok je druga imala dvostruko više „akcije u krevetu“ od prve grupe. Na kraju, druga grupa je prijavila da intimni odnosi i nisu bili tako „zabavni“, i da su osećali kao da su im oni obaveza.

Stručnjaci ističu da veće zadovoljstvo od „gužvanja čaršava“ imaju parovi koji usklađuju vođenje ljubavi sa trenutnim potrebama, ciljevima i prioritetima. Ako se fokusirate na to koliko često imate intimne odnose onda bi trebalo da se fokusirate na kvalitet svoje veze sa partnerom, a ne na količinu fizičke intimnosti, navodi ovaj portal.

Ako eksperimentišete i pronađete način na koji osećate jaču vezu sa sobom, svojim libidom, intimnim željama i emocijama, to može da eliminiše u potpunosti vašu analizu o učestalosti koju treba da imate u krevetu. Stručnjaci ističu da ukoliko imate kvalitetne intimne odnose sa partnerom i dobru vezu sa sobom ne treba da brinete o ispunjavanju „kvote“.

Šta treba da radimo?

Ako nema nikakvog pritiska u vašoj vezi, a obe strane su zadovoljene, onda ne treba postavljati pitanje koliko često je potrebno voditi ljubav sa partnerom. Stalni pritisak dolazi sa svih strana, ali neprestano razmišljanje o tome da li je vaš intimni život normalan je kontraproduktivan. Stres na poslu, nevolje sa novcem ili neki problem u porodici mogu imati negativan uticaj na vaše mentalno zdravlje i smanjiti vaš libido. Ali samo zato što ste ređe intimni sa partnerom nego što mislite da je „normalno“ ne znači da ste u lošoj vezi.

Bez obzira na to da li „između čaršava“ imate „akciju“ četiri puta nedeljno ili jednom mesečno, vaša veza ne treba da se definiše kroz tu brojku. Normalno je ono što je normalno za vas i kako se dobro osećate, a ne kako drugi očekuju.

