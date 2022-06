Evo šta se STVARNO događa sa telom ako ste bez seksa neko vreme

Nedostatak seksualnog vaspitanja jedan je od razlog zbog kojih postoji dosta mitova oko seksa. Većina ljudi smatra da će im manjak seksualnog života štetiti budućim seksualnim susretima, ali u stvarnosti to nije tako.

Ovo su mitovi u koje ljudi često vjeruju, a tiču se nedostatka seksualnog života.

Ponovna pojava himena

Veruje se da dugotrajni izostanak seksa može uzrokovati ponovnu pojavu himena. Međutim, to je potpuno pogrešno.

– Ako se osećate kao da vam je vagina čvršća nakon što neko vreme niste imali seks, to može biti više povezano s napetošću ili nedostatkom uzbuđenja. Ako ste nervozni zbog povratka u te vode, uzmite vremena, upotrebite lubrikant i pričekajte dok vam nivo uzbuđenja ne bude visok pre nego što krenete u akciju – kaže seksologinja dr. Jessica O’Reilly.

Niži libido

Veruje se da dugotrajno odsustvo seksa može rezultovati niskim libidom, ali ako ste u vezi, svoje želje i potrebe morate preneti svom partneru. Nizak seksualni nagon je normalan i normalno je da se seksualni nagon menja tokom vašeg života. Takođe, normalno je biti i aseksualan.

U hiperseksualnom svetu, mnogi ljudi se osećaju izostavljeno ili se čak stide jer se dugo nisu seksali. Međutim, nije bitan sam seks, već neka vam bude prioritet onaj koji je ugodan i siguran – to je ono što bi trebalo biti važno.

Fiziološki učinci

Redovan seks može rezultovati određenim zdravstvenim dobrobitima, uključujući poboljšanu funkciju imunološkog sistema, smanjen krvni pritisak, niži nivo stresa i manji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Ali te se stvari mogu postići i alternativnim opcijama poput specifičnih dijeta i vežbanja.

Mentalno zdravlje

Nizak seksualni nagon može biti problem ako on utiče na vaše mentalno zdravlje. Ako ste zabrinuti zbog svog slabog seksualnog nagona i to uzrokuje neugodu, onda je to nešto zbog čega se morate zabrinuti jer vas to čini nesretnim. Za žene koje imaju polni odnos nakon dugo vremena, anksioznost može igrati ključnu ulogu. Naime, uobičajeno je da se žene žale na bolan seks nakon što ponovo krenu sa seksom. Zato uvek imajte predigru pre seksa, što će vam pomoći da se opustite.

Suvoća vagine

Istina je da nedostatak seksualne stimulacije uzrokuje pad prirodne vlažnosti. Stoga se ženama savetuje korišćenje lubrikanata ako imaju polni odnos nakon dužeg vremena, piše News18.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.