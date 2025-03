Ginekolozi otkrili: Ove stvari ne bi trebalo da radite pre i posle seksa

Verovatno ste čuli i pročitali mnogo saveta i preporuka kako da se ponašate posle seksa, kao što je odmah odlazak u toalet na nuždu da biste smanjili mogućnost infekcije, ali to nije baš tako. Za prevenciju, stručnjaci su razjasnili neke mitove i otkrili koje stvari zaista ne bi trebalo da radite posle, ali ne i pre seksa.

Prema Dženifer Bamp, profesoru akušerstva i ginekologije na Medicinskom koledžu Bejlor u Hjustonu, nećete sprečiti infekciju mokrenjem odmah nakon seksualnog odnosa. Ako već razmišljate i brinete o bakterijama, ne dozvolite da seksualne igračke ostanu neočišćene nakon upotrebe. Operite ih pod vodom, koristite antibakterijske maramice i sprejeve.

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju je lubrikant, odnosno aroma koju sadrži. Kod žena koje ulaze u menopauzu, vaginalno tkivo se stanji, što dovodi do povećane osetljivosti. Lubrikanti koji sadrže mentol mogu da iritiraju to tkivo. Koristite one na bazi vode bez mnogo aroma.

Budite oprezni sa ponašanjem i pre seksa. Pijenje puno alkohola uopšte nije dobro – iako može podići raspoloženje, smanjiti seksualno zadovoljstvo i otežati postizanje orgazma, pokazalo je istraživanje. Takođe, nije dobro da se prvo ne istuširate, pogotovo ako ste ceo dan negde bili ili tek završili trening. Na genitalijama se stvaraju bakterije koje se mogu preneti jedna na drugu i tako izazvati probleme.

