Gledaće vas kao boginju: Uradite mu ovo tokom oralnog seksa i nikada neće prestati da misli na vas

Muškarci obožavaju oralni seks.

Ovo je činjenica. 99 odsto muške populacije nikada neće reći “ne” ovoj vrsti seksa.

Naravno, potrebno je da se to uradi na kreativan i lukav način.

Kreativnost je na vama, a mi ćemo vam pokazati nekoliko trikova.

Bez zuba

Muškarci su jači pol, čak i u krevetu, ali oni svoje genitalije tretiraju sa strepnjom i veoma su zabrinuti. Predlažemo da ne koristite zube ili ih koristite veoma, veoma oprezno. Najbolje da oštre zubiće prekrijete usnicama, jer ako vam njegov penis zapne za zube, to nikako neće biti ugodno vašem partneru.

Koristite jezik

Istražite jezikom celu dužinu njegovog penisa, od vrha do dna, a zatim se malo igrajte i zamislite da je njegov penis lizalica. Ovo je najbolje obaviti kada ste na kolenima, gledajući ga gore u oči. Počnite podižući mu penis, tako da otkrijete testise, zatim nađite liniju koja ide između njih. Pronađite gde ona počinje ispod njegovih testisa – i upravo odatle počnite da koristite jezik, neprekidnim lizanjem sve do vrha penisa.

I zapamtite, glavić penisa je najosetljiviji deo, i definitivno ga nemojte zanemariti svojim jezikom! Pokušajte da jezikom kružite po rubu glavića. Koristite napeti jezik da ga lupkate po frenulumu (kožnom naboru koji sa donje strane spaja glavić sa ostatkom kože penisa)

Kontakt očima

Pogled devojke pravo u oči – to je ono što muškarci vole u ​​krevetu. Za vreme oralnog seksa, ne zaboravite na kontakt očima. Samo zato što ste se spustile dole, ne znači da treba da nestanete. Povežite se sa njim tako što ćete ga gledati direktno u oči, s vremena na vreme. Muškarci vole kada ih devojka fiksira pogledom.

Pokažite mu prste

Istraživanje njegovog anusa prstom dok mu istovremeno pružate oralno zadovoljstvo moglo bi izludeti vašeg partnera. Muškarcima se ovo dopada, bez obzira što ne pričaju o tome. Oližite prste gledajući ga pravo u oči, prstom ga milujte oko anusa i gurnute mu prst u rektum za vreme oralnog seksa. Pravi užitak se nalazi otprilike pet do sedam centimetara unutar anusa. Ovde se nalazi prostata – muška G-tačka. Da biste je našli – neka partner legne na leđa, a vi mu kažiprst koji je dobro podmazan lubrikantom gurnite u anus gotovo do kraja.Eksperimentišite sa pritiskom, počevši od vrlo lagane masaže, pa do snažnijeg pritiska i blage penetracije prstom.

Savet: dlan je okrenut prema gore, „ciljajte“ prema pupku, a zatim malo savijete prst kao da ga njime dozivate.

Ako želite da potpuno izludite svog partnera onda se u istraživanje ovog područja zaputite jezikom. Vaš partner ovo zadovoljstvo neće nikad zaboraviti.

Završite posao

Logičan završetak i zaključak je da muškarci zaista vole seks. Kraj oralnog seksa označiće njegov orgazam. Sve žene imaju različite stavove o tome šta uraditi na kraju. Semena tečnost muškarca sadrži veliku količinu proteina. Znamo da su proteini neophodni našem telu, a vašem muškarcu će sigurno prijati da uz uzdahe ostane do kraja u vašim ustima.

Najvažnija stvar u svakom seksu, pa i u oralnom je uzajamno razumevanje i ljubav. Imajte ovo na umu i prepustite se uživanju.

