Govor tela ne laže! U ovom položaju spavaju parovi koji će se sigurno razvesti!

Internet stranica The Dozy Owl sprovela je istraživanje o uticaju položaja u kom parovi spavaju na stabilnost braka. Ispitali su 4987 razvedenih žena i 4786 razvedenih muškaraca pa došli do zanimljivih otkrića. Glavno pitanje koje su postavili bilo je: “U kom položaju ste najčešće spavali pre razvoda braka?”, a odgovori su ih iznenadili. Ispostavilo se da postoje tri položaja u kojima su najčešće spavali parovi kod kojih je uskoro došlo do razvoda.

Dominantan položaj

Poznato je da do nestabilnosti u braku može da dođe ako žena zarađuje više od muškaraca ili ako je uticajnija od njega, a čini se da na muški ego jednako utiče i ako je žena dominantna u krevetu, odnosno ako spava pored muškarca u položaju kašike, tako da ga obgrli rukama s leđa. Čak 86 odsto ispitanika priznalo je da su spavali u tom položaju pre razvoda braka.

Grljenje nogama

Drugi najčešći položaj u kom su spavali razvedeni parovi bio je taj u kojem je jedan partner stavio noge preko nogu drugoga, ali tako da im se tela nisu dodirivala. Ovaj položaj navelo je čak 82 odsto ispitanika

Leđa o leđa

Čak 78 odsto ispitanika priznalo je da tokom spavanja nisu imali skoro nikakav fizički kontakt sa partnerom. Spavali su tako da su okrenuli leđa jedno prema drugom, bez da su se dodirivali, a među njima je postojao razmak.

Položaji u kojima manje dolazi do razvoda

Istraživanje je otkrilo i u kojim položajima spavaju parovi kod kojih manje dolazi do razvoda braka. 26 posto ispitanika otkrilo je da su spavali okrenuti leđima jedno drugom, ali uz dodirivanje, a njih 19 posto priznalo je da su spavali tako da su se mazili s partnerom, odnosno da su im lica bila priljubljena.

