Ima i iznenađenja: Kada su žene, a kad muškarci najraspoloženiji za seks

Ukoliko mislite da je svako doba dana isto, kada je u pitanju potreba za vođenjem ljubavi – nije.

U novijem istraživanju se krenulo od pretpostavke da na seksualnu želju utiču polni hormoni koji se oslobađaju tokom menstrualnog ciklusa. Podaci pokazuju da su slobodne žene aktivnije u početnoj fazi ciklusa, kada estradiol kontroliše sazrevanje jajašca u jajnicima, a “vezane” aktivnije kad je nivo progesterona najviši, što je na početku i na kraju ciklusa.

Dakle, iako na to hoće li biti seksa utiču brojni faktori, menstrualni ciklus podsvesno upravlja željom. Ali seksolozi su odavno utvrdili da seksualno zadovoljstvo muškaraca i žena u velikoj meri zavisi i od toga u kojem periodu dana vode ljubav. Zato, pre nego što krenete da zavodite partnera, pogledajte na sat da vidite kakve su vam šanse za savršeni užitak.

“Seks-bioritam ne uzimajte zdravo za gotovo jer ljudi nisu mašine. Ako vas partner odbije, to ne znači da je ljubav nestala. Njegov libido je možda “na pauzi” – kaže seksolog Peter Plac.

Između 6 i 8 sati

Ona: Iako je budna, njeno telo još nije spremno za seks. Nivo melatonina je još uvek previsok, a ni telesna temperatura nije se dovoljno podigla. Žena će uživati ako partner počne da je budi poljupcima, ali nipošto ne biste smeli da preskočite predigru. Neka bude lepo i sporo.

On: Seksualna uzbuđenost je na vrhuncu jer muškarcu je potrebna energija za novi dan. Tada su brzi na okidaču, pa žena ne može da očekuje ništa više od seksa na brzaka.

Između 8 i 10 sati

Ona: Žena je sada potpuno budna i spremna za seks. Nivo endorfina, hormona radosti, u to vreme u ženskom telu dosegne maksimum pa joj neće biti potrebno dugo da se uzbudi.

On: Njegov um već je usmeren na posao. Nivo testosterona kod muškarca u ovo doba se već spušta i pomalo vraća u normalu, pa bi se prilično teško probudio za one stvari.

Između 10 i 12 sati

Ona: Ženini receptori ukusa sada su jako izoštreni. Upravo je zato kasno prepodne idealno vreme za maksimalan užitak u oralnom seksu.

On: Muškarac sada vreme provodi u razmišljanjima. To je razlog zbog kojeg bi u ovo doba dana on radije razmišljao o seksu nego napravio konkretan korak prema tome da se nešto od toga zaista i ostvari.

Između 12 i 14 sati

Ona: Ženska aktivnost u ovo doba dana dostiže vrhunac, ali ta aktivnost nema baš nikakve veze sa seksom. U ovoj fazi žena će se teško opustiti i usredsrediti na seks.

On: Muškarac je raspoložen za seks-igrice. Ali njegova izvedba u ovo doba dana uveliko zavisi od partnerke. Ako je ona kojim slučajem raspoložena za strasti, on će dati sve od sebe da je zadovolji.

Između 14 i 16 sati

Ona: Ženski reproduktivni sistem u ovo doba potpuno je spreman za začeće. Žena baš i nije raspoložena za dugo i lagano vođenje ljubavi. Spremnija je za seks na brzaka, s mrvicom sado-mazo zadovoljstva.

On: Seme koje proizvedu muški reproduktivni organi oko 16 sati je najkvalitetnije. Dakle, ovo je najbolje vreme za seks ako želite da proširite porodicu.

Između 16 i 18 sati

Ona: Većina žena nesposobna je za aktivno vođenje ljubavi tokom tih sati, ali možda im ne bi smetao seks na brzaka poslepodne. Dakle, nemojte odbiti svog muškarca ako pokazuje želju za nežnostima.

On: Muškarac je spreman za akciju, ali u ovo vreme takođe nije spreman za upuštanje u lagani seks. Jedan brzinski seks, koji će ga osloboditi stresa i negativne energije, dobro bi mu došao.

Između 18 i 20 sati

Ona: Vreme večere je vreme kad žena treba da nadomesti nedostatak energije. Senzorni nervni završeci u ušima su u to doba najosetljiviji, pa će uživati u šaputanjima u uvo.

On: Muškarac je u ovoj fazi koncentriran na finu večeru i na to da se malo odmori nakon nje, tako da mu seks baš i nije na prvom mestu.

Između 20 i 22 sata

Ona: Sada je najbolje vreme za odlazak u krevet i nežnosti. Žena je puna energije, naročito ako je pojela finu večeru. Spremna je da preuzme inicijativu. Preporuka naučnika: potpuno joj se prepustite.

On: Muškarac je u ovo doba spreman da ode korak dalje i ispuni svaku partnerkinu želju. I muški i ženski polni sat kucaju isto u ovoj fazi.

Između 22 sata i ponoć

Ona: Nivo melatonina kod žene dramatično raste oko ponoći, a telo pada u duboki san. Čak i ako je budna, seksualna budnost u ovo doba opada. Međutim, žena se oseća romantičnije, pa nije zgoreg probati.

On: Muškarac se oseća potpuno opušteno, iako još ne spava. Mogao bi da bude spreman na dugi i spori seks. Jednostavno, treba otpustiti preostali deo energije kroz seks kako bi mogao mirno i čvrsto da zaspi.

Između ponoći i 6 sati

Ona: Njenom telu je potreban odmor. Međutim, neki ljudi mogu da vode ljubav i u polusnu. Mnoge žene koje nikada nisu doživele orgazam doživele su vrhunac zadovoljstva upravo vodeći ljubav napola u snu. Fenomen ima veze sa stanjem potpune opuštenosti koja se pojavljuje u snu. Ali partner bi trebao da bude budan da odradi svoj deo posla.

On: Muškarac u ovo doba duboko spava pa će biti potrebno puno truda da uspete da ga probudite i nagovorite na seks.

