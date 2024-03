Imaćete više seksa ako ovo radite sat vremena duže dnevno, tvrde naučnici

Seksualni život možete poboljšati na vrlo jednostavan način bez mnogo truda, a sve što vam je potrebno je da radite jednu stvar dnevno sat vremena duže, a to je – spavanje. Naime, istraživanje je pokazalo da žene koje spavaju dodatni sat dnevno češće imaju seks, piše Best Life.

Prosečnoj odrasloj osobi između 18 i 64 godine potrebno je oko sedam do devet sati sna, a odraslima starijim od 65 godina potrebno je nešto manje, oko sedam do osam sati sna. Ali malo više ne može da škodi. U stvari, to samo može pomoći vašem seksualnom životu. Studija je otkrila da su žene koje su spavale dodatni sat dnevno tokom dve nedelje imale 14 odsto veće šanse da imaju seks.

Nakon ispitivanja 171 žene tokom 14 uzastopnih dana, analiza studije je pokazala da je dodatnih 60 minuta sna povezano sa „većom seksualnom željom sledećeg dana“. Pored toga, studija je otkrila da su „žene sa dužim prosečnim trajanjem sna prijavile jače uzbuđenje od žena sa kraćim prosečnim trajanjem sna“.

Meri Helen Rodžers, potpredsednica za marketing i komunikacije Saveta za bolji san, rekla je: „Dobar san svake noći poboljšava vaše opšte raspoloženje, što znači da ste možda više zainteresovani za seks“, rekla je ona. „Ovo istraživanje nastavlja da dokazuje koliko su ove dve aktivnosti blisko povezane. A ko ne želi da poboljša svoje zadovoljstvo sa obe?“ Ali nažalost, dovoljno sna je borba za mnoge žene. Studija iz 2005. koju je sproveo Savet za bolji san otkrila je da „žene više pate od nesanice od muškaraca, teže da zaspu i da se osećaju pospanije tokom dana“.

Studija objavljena u naučnom časopisu Menopauza otkrila je da žene srednjih godina koje nisu dobro spavale imaju dvostruko veće šanse da imaju smanjenu seksualnu želju i zadovoljstvo od onih koje su obično dobro spavale. Prema studiji na 3.400 žena (prosečne starosti 53 godine), loš kvalitet sna, ne uključujući trajanje, igrao je ulogu u povećanju seksualne disfunkcije. Do 43 odsto žena srednjih godina prijavljuje seksualne probleme tokom menopauze, a više od 26 odsto ima probleme sa spavanjem kao što je nesanica, objasnili su autori studije.

Stefani Faubion, direktorka Centra za zdravlje žena na klinici Mayo, rekla je da studija naglašava vezu između seksualne disfunkcije i lošeg kvaliteta sna, što ona opisuje kao dva uobičajena problema za žene srednjih godina. „Ako stavite poslužavnik za spavanje i poslužavnik sa seksom ispred umorne žene, ona će svaki put izabrati spavanje“, rekla je ona, a prenosi Večernji list.

Ali san ne samo da poboljšava seks – više seksa može pomoći i da bolje spavate. Studija iz 2019. koristila je istraživanje na 442 žene i 336 muškaraca prosečne starosti od 34,5 godina da bi se utvrdila povezanost između seksualne aktivnosti i kasnog sna. Istraživači su zaključili da su orgazmi sa partnerom povezani sa percepcijom povoljnih ishoda sna. Jasno je da ljudi osećaju da orgazmi poboljšavaju san, a iza toga stoji neko naučno rezonovanje. To je zato što se dva hormona, oksitocin i prolaktin, oslobađaju u telu nakon orgazma. „Ove hormonalne promene mogu izazvati pospanost i olakšati zaspati“, napominje fondacija.

