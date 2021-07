Seksualna disfunkcija: Ovo su ključni faktori za zdrav penis

Svi zdravstveni problemi mogu uveliko da utiču na zdravlje penisa, sposobnost postizanja i održavanja erekcije (erektilna disfunkcija) i održavanje zdravog seksualnog života.

„Pedesetogodišnjak koji vodi zdrav način života verovatno ima bolji seksualni performans nego tridesetogodišnjak koji puši cigarete i pije alkohol“, kaže Stiven Lam, profesor na Njujorškom medicinskom fakultetu i autor knjige „The Hardness Factor: How to Achieve Your Best Health and Sexual Fitness at Any Age.“

Ovo su neki od saveta iz njegove knjige o tome kako poboljšati seksualno zdravlje i izbeći probleme sa seksualnom disfunkcijom.

Rešite se masnih naslaga sa stomaka

Masne naslage na stomaku uzrokuju brojne zdravstvene poteškoće, a između ostalog, blokiraju testosteron što može dovesti do seksualne disfunkcije.

Prestanite da pušite

Pušenje utiče na krvne sudove, a to utiče i smanjenje erekcije. Pušači imaju dva puta veći rizik za razvijanje problema erektilne disfunkcije.

Pešačite svaki dan

Fizička aktivnost dovodi do bolje cirkulacije krvi u tkivima, a pored toga, pomaže u borbi sa depresijom i lošim raspoloženjem.

Redovno idite na preglede

Rak testisa pogađa skoro 50.000 muškaraca godišnje širom sveta, uglavnom starosti od 20 do 40 godina. Ukoliko se rano dijagnostifikuje, izlečiv je u 95 posto slučajeva. Iz tog su razloga važne redovne kontrole.

Idite u krevet ranije

Neredovan san može dovesti do povišenog krvnog pritiska, dijabetesa i čitavog niza drugih zdravstvenih poteškoća. Koncentracija testosterona kod muškaraca najviša je ujutro, a neredovan san (manje od sedam sati) može uticati na seksualno zdravlje.

Jedite više ribe

Omega 3 masne kiseline su odlične za sveukupuno zdravstveno stanje, pa tako i zdravlje penisa. Ukoliko ne jedete dovoljno ribe, pokušajte u svakodnevnu ishranu da uvrstite suplemente omega 3 masnih kiselina, što je u ovom kontekstu određena vrsta „zdravstvenog osiguranja“.

Alkohol koristite umjereno

Umerene količine vina mogu povećati libido, ali cela flaša može poremetiti stvari i dovesti do nemogućnosti postizanja erekcije.

Alkohol umiruje, u manjim količinama delujući protiv anksioznosti i i seksualnih inhibicija, ali prevelika količina može imati suprotan efekat.

Pazite na stres

Ovde su od ključnih važnosti hormoni nadbubrežne žlezde, poput kortizola ili adrenalina, a hronični stres samo dovodi do pogoršanja situacije. Koliko god je to moguće, nastojte da izbegavate stresne situacije u kući, na poslu ili odnosima s ljudima.

Ukoliko pak pazite na sve navedeno i dalje imate problem sa erektilnom disfunkcijom, uzrok bi mogao biti psihološke prirode, te bi bilo dobro da se posavetujete sa stručnom osobom iz oblasti mentalnog zdravlja.

