Iz muškog ugla: Šta ženu čini lošom ljubavnicom

Muškarac koji iskreno voli svoju ženu, nikada neće reći ni njoj, niti bilo kome drugom, da je ona loša u krevetu. Ali, oni koji to znaju da kažu, tada verovatno uz seks vežu neke druge stvari, poput, recimo, ženine nesigurnosti u svoj izgled, korišćnja seksa za manipulaciju, nedovoljno truda…

Nesigurnost zbog fizičkog izgleda

Mnogim ženama je neprijatno da se skinu pred partnerom ili da vode ljubav s upaljenim svetlima. To samo pokazuje da smatraju da nisu dovoljno lepe i savršene i toga se stide. To, ipak, vodi niskom samopoštovanju, stidljivosti i tome da u krevetu zapravo ne mogu da se opuste. To, svakako, uništava bilo kakvu intimnost i muškarcima to ne odgovara.

Nedostatak intime i bliskosti

Biti blizak i intiman s partnerom ključ je svake kvalitetne veze. Seks je vrhunac toga. Neke žene znaju uskraćivanjem intimnih trenutaka da kažnjavaju svoje partnere ili da ih ucenju time. To je sve samo ne dobro i pametno. Manipulacija bilo kog tipa, a posebno ovakvog, ne može da se završi dobro.

Ženin sve zapušteniji izgled

To što ste dugo u vezi ne znači da treba potpuno da zapostavite svoj izgled. Normalno da se nećete svaki dan našminkati odmah ujutru samo da biste partneru bili privlačniji, jer on vas voli i bez naslaga boje na licu. Ali, ponekad se treba malo više potruditi i rasplamsati strast kakva je bila na početku veze. Takođe, nemojte dozvoliti sebi da po kući stalno hodate, na primer, prljave i raščupane kose, u pocepanoj trenerci, dlakavih nogu i sa sve većim brojem kilograma.

