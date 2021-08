Iznenadićete se, ovo su najbolje seks poze za skidanje kilograma

Za skidanje kilograma su potrebne visokoenergetske ljubavne sesije, stoga, moj prvi savet bio bi da svakako poradite na izdržljivosti, na odgađanju orgazma kako biste ljubav vodili duže, a time i potrošili više kalorija, savetuje Rebeka Dakin, stručnjakinja za seks iz Velike Britanije.

Kaže kako prosečan seks traje nekih šest do osam minuta, a želite li da vidite kako vam se višak kila otapa, te epizode bi trebale trajati pola sata do 40 minuta. Osim što ćete otopiti priličan broj kalorija, uživaćete kao nikad pre, prenosi The Sun.

Odgađanje vrhunca

Pokušajte da odgodite orgazam koliko god je moguće. Osetite li da je vrhunac blizu – stanite i ne mičite se. Ostanite tako neko vreme i uživajte u tom osećaju. A što duže odgađate orgazam, on će na kraju biti intenzivniji.

Odgađanje vrhunca akumulira sve više seksualne energije u telu, a kada ona ‘eksplodira’, osećaj je neverovatan.

Poze koje otapaju najviše kalorija

Vrlo intenzivan seks može da „skine“ čak 350 kalorija što je kao pola sata trčanja na traci dok sam dolazak do orgazma još više povećava tu brojku. Najviše mišića u telu aktivira najklasičnija poznata poza, misionarska, ali to važi samo za muškarce. Ali ako se radi o pozi – kaubojka, kad je žena gore, tad su njeni mišići ti koji se pošteno aktiviraju.

Takođe, i strastveno ljubljenje troši određeni broj kalorija, oko 70 u sat vremena. Ioralni seks daje svoj doprinos gubitku viška kilograma – za pola sata potrošićete oko 100 kalorija, što je kao pola sata hodanja ili 15 minuta vežbanja u teretani.

Ovo su poze koje su najpogodnije za gubitak kilograma, a broj kalorija navedenih se odnosi na otprilike pola sata seksa umerenog intenziteta.

Kaubojka

Muškarac leži na leđima, a žena je na njemu, i zapravo je ‘sve u njenim rukama’. Ona ima kontrolu, određuje ritam, intenzitet… U ovom slučaju muškarac gubi vrlo malo kalorija, a žena prosečno oko 120.

Više kalorija otopiće ako ne sedi na partneru, već je u čučećem položaju – to povećava broj potrošenih kalorija na oko 170. Ovom pozom jačaju se i mišići nogu, karlice, guze i donjeg dela stomaka.

Obrnuta kaubojka

Ovo je za žene jedna od boljih poza kad je gubitak kilograma u pitanju – za pola sata otopiće oko 140 kalorija. Kao i kod klasične kaubojke, i kod ove poze se jačaju mišići nogu, karlice, guze i donjeg dela stomaka.

Misionarski položaj

U ovoj pozi muškarac će za pola sata seksa umerenog tempa potrošiti oko 140 kalorija, a žena samo 40-ak.

Želi li žena da potroši više kalorija, tada treba da podiže guzu prema partneru, prateći njegov ritam. To je odlično i za toniranje mišića nogu, zadnjice i stomaka.

Most

Ova poza slična je misionarskoj, ali u ovom slučaju žena podiže bokove u vazduh koliko god može. Osim što može izgubiti 100 do 150 kalorija za pola sata, ova poza odlična je za jačanje mišića zadnjice i nogu.

Pseća poza

U ovoj pozi žena prosečno sagori oko 100 kalorija, a muškarac oko 150. Ukoliko žena želi da izgubi više, trebala bi se rukama osloniti na zid – na taj način će trošiti oko 120 kalorija. Osim toga, jačaće mišiće ruku i ramena.

Želi li muškarac da sagori više kalorija, treba samo da ubrza tempo.

Kašika

Iako ova poza nije previše aktivna, i njome se troše kalorije. Muškarac i žena su na boku, on je iza nje. Tokom ovakvog načina vođenja ljubavi žena potroši oko 100 kalorija, a muškarac oko 115.

Lotus

Ovo je vrlo intimna poza u kojoj žena seda na muškarca koji sedi, i to na način da noge omota oko njegovog struka, tako da njihova tijela nalikuju na cvet. Vođenje ljubavi u ovoj pozi može sagoreti kod žena oko 100 kalorija, a kod muškaraca 40-ak.

Seks u stojećem položaju

Ovo je zgodna poza jer ju možete praktikovati bilo gde. Može se izvoditi tako da ona prebaci jednu nogu oko njega ili čak obe, a on je pridržava rukama. Muškarac je u ovom slučaju aktivniji pa će i potrošiti više kalorija – oko 200, dok će kod žene ta brojka biti nešto manja, između 100 i 150.

