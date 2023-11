Iznenađujuće, ali istinito: Ove seks poze žene mrze, ali to nikada neće priznati

Da li je ceo vaš seksualni život bio laž? Jedna anketa ispitala je više od 1200 čitateljki Women’s Healtha o njihovim najmanje omiljenim pozama u seksu, a rezultati se mnogim muškarcima možda baš i neće dopasti. Naime, žene su uobičajene poze kao što su doggy style, obrnutu kaubojku i 69 ocenile najgorim pozama u seksu, piše Men’s Health.

Muškarci su se dugo oslanjali na standardne poze poput misionarske jer su lake, efikasne i daju onaj dobar osećaj, ali kako se pokazalo, ženama te poze baš i nisu najdraže. Vrhunski stručnjaci otkrili su zašto pet mnogima omiljenih položaja jednostavno ne uspevaju kako su oni to mislili.

Doggy Style

Zašto ona nije za to: Jednostavno rečeno, previše je bolno. „Problem je u tome što joj možda pušite grlić materice, što čini duboku penetraciju često štetnijom nego seksi“, kaže Sara Gotfrid, doktor medicine, akušer/ginekolog, autor knjige Hormonski lek. Osim toga, potpuno izlazak i ponovni ulazak u nju često smanjuje njene šanse da ostane potpuno mokra, objašnjava dr Gotfrid. Žene u anketi su takođe rekle da psić nije dovoljno intimna poza. Dok grubi seks može biti odličan ako ste oboje za to, većina žena traži više veze tokom seksa, kaže dr Gotfrid. Iako se možete radosno diviti njenom izgledu dok ste u toj pozi, pogled na nju na krevetu nije ni približno toliko stimulativan.

Kako to popraviti: Da biste sprečili da potisci i trzaji postanu bolni, držite ih kratkim i plitkim umesto dubokim i brzim. Plitki pomaci će stimulisati prednju trećinu njene vagine, koja je najosetljiviji deo, kaže Rebeka Rozenblat, seksualni terapeut i autor knjige Seducing your Man. Povećajte faktor intimnosti tako što ćete rukama proći kroz njenu kosu, niz kičmu i povremeno se naginjati napred da biste je poljubili u vrat. I ne zaboravite na stimulaciju klitorisa, savetuje dr Gotfrid. Samo zato što se fokusirate na njenu zadnjicu, ne znači da treba da ignorišete njene najosetljivije tačke.

Žena na vrhu

Zašto ona nije za to: Jedna reč: nesigurnost. Prema istraživanju, većina žena se oseća nesigurnije kada su na vrhu. dr. Gotfrid kaže da žene često brinu o tome kako izgledaju njihov stomak ili grudi sa mesta gde ležite. Iako verovatno mislite da izgleda sjajno, čak i najmanja sumnja može ugasiti njenu vatru.

Kako to popraviti: Prebacite se na položaj jedan pored drugog. Pustite ga da leži na leđima i podignite desnu nogu. Postavite se između njenih nogu pod uglom od 90 stepeni i lagano uđite u nju.

Obrnuta kaubojka

Zašto nije za to: Zato što joj je teško da doživi takav vrhunac. „Obrnuta kaubojka može izgledati seksi i avanturistički, ali kada zaista pokušate da uđete u to, stvari možda neće ispasti onako kako mislite da bi trebalo“, kaže Džen Landa, doktor medicine, glavni medicinski službenik BodyLogicMD-a i autor knjige „Seks nagon“. Rešenje za žene. „Često se svodi na to da zakrivljenost vašeg penisa ne odgovara uglu njene vagine“, dodaje dr Landa. Realno, svaki put kada previše savijete penis na dnu, to nije samo neprijatno za nju, već postaje opasno za vas.

Kako to da popravite: Ako ste u tome zbog pogleda, prebacite se na doggy. Praktičnije, a možete joj pomoći i da dostigne orgazam, kaže dr Landa. Ali ako želite da probate nešto drugačije, uradite ovo: ustanite, neka se sagne napred, stavite ruke na stabilno ogledalo, a zatim uđite u nju s leđa. I dalje ćete moći da je ručno stimulišete, ali sada oboje možete da koristite ogledalo u svoju korist.

Misionarska

Zašto joj se to ne sviđa: Ne pogađa prava mesta. „Ako niste posebno nadareni, ova pozicija zapravo ne naglašava vašu veličinu“, kaže dr Landa.

Kako to da popravite: Pokušajte da koristite tehniku koitalnog poravnanja – samo nemojte to zvati tako u krevetu. Položaj je sličan misionarskom, samo što je vaše telo podignuto i na stranu. Dakle, umesto prsa uz prsa, vaša grudi su blizu njenih ramena. Neka savije noge za oko 45 stepeni da nagne kukove prema gore, što uzrokuje stalni kontakt između vašeg tela i njenog klitorisa. Dokazano je da ovaj potez deluje: žene koje nisu mogle da dožive vrhunac u redovnom misionarskom položaju imale su 56 odsto veće šanse da dožive vrhunac koristeći ovu pozu, prema studiji u Journal of Sex and Marital Therapy.

69

Zašto joj se to ne sviđa: Ona je, pa, zauzeta. Prema rezultatima ankete, žene kažu da im je preteško da se fokusiraju na primanje zadovoljstva kada moraju da se koncentrišu i na to da ga pruže. A zadovoljstvo i vrhunac u velikoj meri određuju njeno psihičko stanje, kaže dr Landa. Zato postaje teško opustiti se i uživati u njenim oralnim veštinama ako istovremeno pokušava da se pobrine za vaše potrebe.

Kako to popraviti: Ako želite da ona izvuče maksimum iz oralnog seksa, bolje je da naizmenično dajete i primate. Mnoge žene tvrde da im se ne sviđa 69 jer žele da njihov partner može da ih pogleda u oči i oseti povezanost, kaže Gotfrid.

