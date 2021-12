Iznenađujuće koliko oženjenih muškaraca ne može da prepozna orgazam kod partnerke

Gotovo polovina oženjenih muškaraca ne može prepoznati kada je partnerka doživela vrhunac.

Muškarci koji spavaju sa ženama nisu baš dobri u prepoznavanju kada je njihova partnerka doživela orgazam.

Nedavna studija u Journal of Sexual Medicine ispitala je više od 1600 venčanih heteroseksualnih parova o njihovom seksualnom životu i otkrila da 43% muževa pogrešno percipira koliko često njihova žena doživljava orgazam.

Oni su mislili da njihove žene doživljavaju vrhunac puno češće nego što su njihove one stvarno prijavljivale da ih imaju.

Postoje očigledni razlozi za to, obično postoje fizički dokazi kada osoba s penisom doživi orgazam – tzv. ejakulacija, ali to nije slučaj za osobe s vaginama. Kao što objašnjava web stranica Planned Parenthood, ne postoji način da se utvrdi je li žena doživela orgazam – jedini način da to budete sigurni je da je pitate.

