Iznenađujuće? Ženama su ovo idealne mere ‘muškog ponosa’

Veličina penisa je bitna, ali veće ne mora da znači i bolje, potvrdile su žene na „Autentičnoj skali veličine ženskog penisa“ na penissizedebate.com. Imale su zadatak da reše sve dileme vezane za veličinu muškog ‘alata’. Zaključili su da je idealna dužina penisa od 18,41 do 20,95 cm, a obim od 15,87 do 16,51 cm.

Sve više ili manje od toga ispunjava kriterijume, ali nije idealno. Penis manji od 11,43 i veći od 27,4 centimetra okarakterisan je kao „nezadovoljavajući“, piše The Huffington Post.

Lista zadovoljstva i veličina muških alata

Veoma zadovoljavajuća dužina, ali ne i idealna, je od 15,87 do 18,41 i od 20,95 do 23,49 centimetara, a obim od 13,97 do 15,87 i od 16,51 do 17,14 centimetara.

Zadovoljavajuća dužina je od 14,60 do 25,4 centimetra, a obim od 12,7 do 17,78 centimetara.

Veličina za uživanje: dužina od 12,7 do 14,60 cm i od 25,4 do 27,94 centimetara, a obim od 10,79 do 12,7 i od 17,78 do 18,41 centimetara.

