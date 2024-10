Jedno pitanje nikada ne bi trebalo da postavite svom partneru, tvrdi terapeutkinja

Osećaj nesigurnosti često navodi ljude da traže potvrdu ljubavi i pažnje od partnera kako bi se osećali bolje. Tokom dana, takva nesigurnost može da raste, fokusirajući pažnju na partnera umesto na sopstvena osećanja. Pojavljuju se misli o tome šta partner ne radi da bi ispunio očekivanja, što dodatno povećava nezadovoljstvo, kaže terapeut i savetnik dr Kortni Voren.

„Vremenom, dok se fokusiraju na partnera, ljudi često ignorišu svoju unutrašnju borbu. Kako se spoljašnji svet odvija, unutrašnji nemiri rastu. Kada se partner konačno javi, osoba može biti još više uznemirena, projektujući emocije na partnera umesto da ih poveže sa sopstvenim iskustvom“, objasnila je za YourTango.

Takve emocije često dovode do jednog pitanja koje, po rečima terapeutkinje, nikada ne treba da postavljamo partnerima: „Da li me voliš?“ ili „Da li sam ti nedostajao/la?“

„Ako je osoba ljuta, mogu se pojaviti reči: ‘Da me voliš, rekao bi to i bez mene!’ Potreba za validacijom može učiniti da se osoba oseća još gore jer odgovor partnera, bez obzira na to kako zvučao, retko pruža pravo olakšanje“, primećuje dr Voren.

Naime, kada partner kaže „da, volim te“, osoba može posumnjati u iskrenost, osećajući da je odgovor iznuđen. Ako partner iskreno kaže „Ne, nisi mi nedostajao“ ili „Ne volim te“, to očigledno pogoršava situaciju.

„Dakle, ovakva pitanja skoro nikada ne donose zadovoljstvo. Iskreniji način izražavanja nesigurnosti bi bio, na primer: ‘Imam težak dan i osećam se nesigurno. Potrebna mi je tvoja podrška jer se trenutno borim sa samim sobom, “, zaključila je terapeutkinja.

