Jutarnja erekcija pogađa sve muškarce, ali zašto se javlja? Svi misle isto, ali to nije pravi razlog

Da odmah potvrdimo najvažnije, jutarnja erekcija je znak da vam je „oprema“ zdrava, kao i da vam kardiovaskularni sistem dobro radi.

Međutim, pitanje je zašto ona nastaje?

Jedan od razloga je, kako, za The Conversation, tvrdi Serhio Diez Alvarez, direktor medicine u bolnici Maitland, REM faza sna. Noćne erekcije javljaju se u toj fazi sna, odnosno kada se aktiviraju pojedina područja mozga.

Spavanje od nekoliko ciklusa REM i non-REM faze dubokog sna, a tokom REM faze dolazi do promene u dominantnom sistemu koji se aktivira. Prelazi se na razne simpatičke i parasimpatičke stimulacije, a u ovoj drugoj se može javiti erekcija i ona nas obično dočeka ujutro.

Dodatni razlozi

Drugi razlog pak može biti nivo testosterona. „Testosteron je na najvišem nivou ujutru, a takođe se pokazalo da povećava učestalost noćnih erekcija. Pa ipak, nije utvrđeno da testosteron značajno utiče na vizuelne erotske podražaje ili erekcije izazvane fantazijom. Oni su uglavnom vođeni ‘sistemom nagrađivanja’ mozga koji luči dopamin“, kazao je Alvarez.

I poslednje, jutarnja erekcija, prema nekim stručnjacima, dolazi kao signal da morate u WC. Najjednostavnije objašnjenje za to jeste da erekcija pada čim se obavi uriniranje. „Verovatnije je da je razlog jutarnje erekcije to što nesvesni osećaj pune bešike stimuliše nerve koji idu do kičme i oni direktno reaguju stvaranjem erekcije“, rekao je Alvarez.

