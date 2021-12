Kada je pravo vreme da upoznate partnera sa roditeljima?

Upoznavanje partnera sa porodicom može biti stresno, ali ipak je to nešto što jednog trenutka treba da uradite.

Sa upoznavanjem partnera sa roditeljima ne treba da žurite. Najpre morate da se upoznate vi medjusobno i da procenite da li je vaša veza dovoljno ozbiljna da biste tu osobu doveli kod sebe u kuću.

Niko ne bi voleo da dovodi bezbroj partnera kod svojih roditelja na uponavanje, pa morate biti oprezni sa tim.

Najbolje je da to učinite kada ste oboje spremni. Dakle, nemojte siliti i zahtevati to od partnera ako on još uvek nije spreman na taj korak.

Upoznavanje partnera sa roditeljima može biti siguran način da potvrdite da je vaša veza zaista ozbiljna. U svakom slučaju, važno je i da pripremite partnera za tako nešto.

Kako ćete znati da je vreme za upoznavanje roditelja? Ovih 6 znakova to otkrivaju:

1. Shvatili ste da veza postaje ozbiljna

Znaćete da je pravo vreme za upoznavanje roditelja kada se medjusobno isključite. Nema smisla stavljati svakoga kroz korake upoznavanja ako vaš odnos neće trajati.

Jednom kada odlučite da ćete ostati u toj vezi, verovatno je pravi trenutak da upoznate roditelje sa partnerom.

2. Upoznali ste partnera sa prijateljima

Ako se vaš partner družio sa vašim prijateljima u više navrata, onda je sigurno reći da je on spreman da upoznaje ljude kojima ste vi okruženi.

Manje je pritiska kada je reč o susretu sa prijateljima, ali svakako može biti jedan od znakova da je pravo vreme da ga dovedete u kuću.

3. Upoznao je neke druge članove vaše porodice

Da li se vaš partner susreo sa drugim članovima vaše porodice slučajno ili namerno, nakon što je upoznat sa njima, verovatno je vreme da se sretne i sa vašim roditeljima.

Na primer, možda ste vi i vaš partner naleteli na vašu tetku u supermarketu i stali ste da pričate sa njom kako ne biste ispali nepristojni. Zapamtite da se takvi dogadjaji šire brzinom svetlosti po porodici.

Vest će se proširiti poput požara da je vaša tetka upoznala vašeg partnera pre nego što su to učinili vaši roditelji.

4. Pričate o zajedničkoj budućnosti

Jednom kada počnete da razmišljate o zajedničkoj budućnosti, onda znate da je vaš odnos na stabilnim nogama. To je pravo vreme da pričate sa partnerom oko upoznavanja roditelja. To će učiniti vašeg partnera srećnim jer će znati da se vaš odnos podigao na veći nivo.

5. Ponosni ste na svog partnera

Ako ste ponosni na to sa kim ste, neizbežno biste želeli da svi znaju o njegovim ili njenin dostignućima. Želite da ljudi kojima je stalo do vas vide zašto ste tako zaljubljeni u tu osobu.

6. Roditelji su spremni na upoznavanje

Razgovarajte sa svojim roditeljima o vašem partneru i ocenite njihovu reakciju kada im predložite da vaš partner dodje na upoznavanje. Isto učinite i sa partnerom.

Susret sa roditlejima po prvi put je ogroman korak, bez obzira da li tako mislite ili ne. Iznenadićete se koliko veza je krenulo pogrešnim smerom samo zato što prvi sastanak sa porodicom nije protekao kako je bilo planirano.

Koliko god da volite partnera, ono što vaša porodica misli takodje je važno, pogotovo ako ste bliski.

Nikada ne potcenjujte intuiciju roditelja. Roditelji imaju bizarno šesto čulo kada je reč o takvim stvarima, pa odvojite vreme da saslušate njihovo mišljenje.

Naravno, to ne znači da treba da postupate onako kako oni kažu, ali ponekad nije loše saslušati i druge.

