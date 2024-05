Kada se zaljubi u oženjenog muškarca, ove laži će izgovoriti svaka ljubavnica

Upuštanje u aferu sa oženjenim muškarcem može biti veoma opasno za vas.

Najpre, može se desiti da ostanete slomljenog srca jer čak i kada pokušavate da kažete sebi da se nećete vezati ili da je veza samo na fizičkom nivou, negde u dubini sebe znate da će osećanja biti uključena.

Koliko god izgovora ili laži govorili sebi, kako biste opravdali svoja osećanja prema oženjenom muškarcu, ništa ne može da promeni činjenicu da će zbog varanja druga strana ostati povređena.

Ako njegova supruga ne zna, to je neće povrediti

To nije istina uopšte. Samo zato što ona ne zna za vašu aferu, to ne znači da je u trenutku kada bude saznala to neće uništiti. Ona je posvetila svoj život tom čoveku, očekujući isto od njega. Obavezali su se na večnu ljubav, u dobrim i lošim trenucima, pa zar mislite da je saznanje da njen suprug provodi vreme sa drugom ženom neće povrediti?

To je samo na fizičkom nivou

Većina ljudi koja uplovi u vanbračnu vezu pokušava ovo da kaže sebi. Oni misle da su sposobni da održe opuštenu vezu i onda da izađu iz nje kada požele, bez bola. Nažalost, tako stvari ne funkcionišu. Bez obzira na to koliko ljudi sebi to obećaju, gotovo je nemoguće da se nose sa time. Kada provodite previše vremena sa nekim, povezujući se na višem nivou, retkost je da jedna ili druga strana ne razviju osećanja. Upravo osećanja komplikuju stvari

Nema šanse da se vežem

Ovo ide zajedno sa tim da je vaša veza na čistom fizičkom nivou. Mnoge žene su bile intimne sa muškarcima, ali se nisu za njih vezale na emotivnom nivou. Iako vam je u glavi dobro poznato da je oženjen i da nema u planu da napusti ženu, teško je reći sebi da nećete pasti na njega.

Kada bude spreman, ostaviće svoju ženu zbog mene

Budimo iskreni, to se gotovo nikad ne dešava. On vam možda govori da ste vi upravo ona sa kojom želi da bude i da ne želi da ostane pored supruge, ali većinu vremena će vam ponavljati kako bi vas zadržao pored sebe duže. Muškarci znaju šta žene žele da čuju, posebno oženjeni muškarci, te su sposobni da izgovore sve kako bi održali svoju aferu.

Ona je tako zla prema njemu, bolje da raščisti sa njom

Oženjen muškarac koji vara svoju ženu reći će bilo šta kako bi uverio drugu ženu da ne greši u tome što je sa njim. Tako će se služiti pričama kako je njegova žena strašna, ili kako se stalno svađaju i proživljavaju dramu. Ovi izgovori nisu ništa više od ružnih laži, pišu Novosti.

