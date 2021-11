Kada uradite ovih sedam stvari, upoznaćete ljubav svog života

Pronaći srodnu dušu u današnjem društvu može biti pravi izazov. Nesrećne ljubavi mogu da ostave na nama velike traume, ali kako bi pronašli onu pravu osobu za sebe ne smemo da dopustimo da takva loša osećanja i iskustva prevladaju.

Upravo je zato blogerka Džesi Leon za Your Tango dala nekoliko saveta koji će vam pomoći da svoje emocije stavite pod kontrolu i stvorite savršene uslove za ono što zaista želite – pravu ljubav.

Preuzmite odgovornost

Vrijeme je da si priznaš da podsvjesno imaš strah od ljubavi. Možda zvuči čudno, ali baš kao što Bruce Lipton u svojim djelima navodi, 95 % naših razmišljanja je podsvjesno. Ljudi su prema njegovoj teoriji svjesni samo pet posto svojih misli. Isto pravilo možemo primijeniti na ljubav. Možda mislimo da smo spremni za vezu i to si konstantno ponavljamo, ali u podsvijesti se može kriti strah od vezanja za druge i otvaranja svojih emocija. Često nas traumatična iskustva koja smo doživjeli mogu spriječiti da se upustimo u romantičnu vezu. Ako su nam roditelji razvedeni ili smo doživjeli bolan prekid veze, sve to može ostaviti posljedice na našu podsvijest i usaditi nam strah od ljubavi. Vrijeme je da si to osvijestiš.

Oprostite se od prethodnih veza

Prijašnje neuspjele veze mogu nas proganjati i spriječiti nas u ostvarivanju novih. Kako bi emocionalno napredovala, vrijeme je da se oprostiš od bivših ljubavi. Postoje dva načina kako to najlakše napraviti. Prvi način je meditativno rezanje konopca. U ovom procesu kroz meditaciju zamišljaj konopac koji te spaja s bivšom ljubavi te zatim zamisli kako taj konopac režeš. Kako konopac puca, tako će otići i preostali osjećaji. Drugi način je pronaći snage u sebi da im oprostimo. Oprostiti im trebaš za sve prevare, svađe, neslaganja i ostale loše stvari koje su ostavile trag na tvojim emocijama. Jednom kada im oprostimo sve loše što su nam napravili, možemo krenuti naprijed i usredotočiti svoje emocije na lijepe stvari u životu, piše Misszdrava.

Rešite se ograničenja u glavi

Ne postoje dobri muškarci. Imam previše kilograma da bih bio privlačan ženama. Imam previše godina. Svi ljudi varaju. Romantika ne postoji. Sve su to mentalna ograničenja koja sami sebi stavljamo u glavu i koja nam smanjuju šanse pronalaska prave ljubavi. Ujedno su i izgovori koje govorite sama sebi kako ne bi morali da otvarate svoju dušu i pokažete drugima pravog sebe. Afirmacije su put do srećnijeg života, ali i srećnije ljubavi. Pogledaj primer srećno zaljubljenih prijatelja. Oni su dokaz da romantika i ljubav postoje. Takođe morate sebi pokazati više ljubavi jer ako ne volite sebe, nećete biti srećna u romantičnoj vezi.

Krenite u potragu

Verovali ili ne, ali ljubav života nećete upoznati ako ceo dan sedite na kauču u pidžami i gledate omiljene serije. Vreme je da izađete iz kuće, posetite neki koncert ili predstavu, upišete kurs koji vas zanima. Odvažite se da izađete na mnogo prvih sastanaka, igrajte igru ljubavi jer bi ona trebalo da bude zabavna. Prihvatite je i pronađite nešto zanimljivo u svakom trenutku.

Zapitajte se šta stvarno želite

Visok, crn, s pločicama na stomaku i debelim novčanikom ili plavuša sa oblinama i zelenim očima koja vam ne prigovara kada izađete s društvom na piće – možda verujete da ovako izgleda vaš savršen partner, ali istina je da vas takve karakteristike same neće osvojiti u potpunosti. Kod potencijalnih partnera obično najviše tražimo autentičnost, iskrenost i razumevanje. Nemojte stvarati sliku savršene osobe u mislima i očekivati da će vam ona jednog dana pokucati na vrata. Savršenstvo u ljubavi ne postoji. Ljubav je neuredna, prepuna uspona i padova pa ne možemo očekivati da će biti savršena i harmonična. Ono što treba da očekujemo je da dobrih strana ima puno više nego loših i da se u lošima možemo osloniti jedno na drugo.

Vizualizujte

Moć vizualizacije veća je nego što mislimo i ne bi trebalo da je otpišete. Zatvorite oči i zamislite osećanje koji vam daje ljubav i srećna romantična veza. Zamislite kakav je osećaj biti srećan pored partnera, kako se smijete, zabavljate, brinete jedno o drugom, provodite zajedno lepe trenutke. Potpuno se prepustite tom osećanju, dovedite ga do trenutka kada se osećate kao da je stvaran. To je najbolji način kako prizvati pravu osobu u svoj život.

