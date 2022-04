Kako se osvetiti manipulatoru: Ovo će ga najviše poraziti

Savet psihologa Dragane Penco – kako se osvetiti manipulatoru!

Ukoliko ste bili u nekoj vrsti odnosa sa manipulativnom osobom, onda sigurno znate koliko takav odnos može da povredi i koliko loše utiče na energiju i mentalno zdravlje. Psiholog i tereaput za parove Dragana Penco, na svom Youtube kanalu „Veze i one bezveze“ često priča o odnosima sa manipulatorima i daje savete pratiocima kako da prevaziđu ovaj emotivni izazov.

Kako je navela u jendom videu, mnogi su joj postavili pitanje „Kako se osvetiti manipulatoru?“, a njen odgovor će biti izuzetno koristan svima koji se isto to pitaju. Dragana napominje da osveta manipulatoru nije nešto u čemu možemo imati koristi. Postoji nekoliko načina koji ljudi pokušavaju, a to su da oni izmanipulišu manipulatorom, ali to teško uspevaju jer je on duže u toj igri. Takođe, pokušavaju da izazovu osećaj krivice kod njega, ali i to je skoro nemoguća misija.

I kada se trudite da učinite nešto loše manipulatoru, vi stupate ponovo u odnos sa njima, a on će iz takvog odnosa izabrati dve uloge – tiranina koji će vas ponovo trovati svojim lošim postupcima, ili spasioca, koji će vas navodno spašavati, a onda ponovo „začarati“ svojom manipulacijom.

„Vaša jedina šansa jeste da se sklonite odatle i da se izvučete iz toga. Ukoliko pokušavate vi njega da kažnjavate, da se osvetite, vi ćete samo trošiti užasno puno energije na tu osobu, a toj osobi je sasvim dovoljno da dobija i tu negativnu energiju i pažnju za vas.“ – objašnjava Dragana Penco.

Kao što kaže izreka – „Suprotno od ljubavi nije mržnja, već ravnodušnost“. Vaša najbolja osveta zapravo jeste ravnodušnost. Dragana ističe da je najbolje da se sklonite, ignorišete i postanete ravnodušni. „Kada smo loši, kada smo toksični, mi smo centart toksičnosti. To je njihova najveća karma. Njihovi odnosi i ljudi oko njih su loši i otrovani. Oni traže satisfakciju samo da nekoga povrede i unište – da li je to dobar način da se živi?“

Dragana ističe da je savršena osveta povući se, živeti svoj život, a njega će njegova karma stići, bilo da smo mi prisutni ili ne. Vaša lekcija iz odnosa sa manipulatorom jeste to saznanjje o njima, kako da ih prepoznate i šta želite, i šta ne želite u životu.

