Kako se ponaša muž koji je prestao da voli ženu: Ako ga molite za pažnju, ni ne treba vam

Kada muškarac prestane da voli svoju ženu, često je to očigledno svima osim njoj.

Ona može da ostane zarobljena u zemlji laži i iluzija, odbijajući da prihvati da se njihova veza promenila. Ponašanje takvog muškarca jasno pokazuje nedostatak ljubavi prema njoj. Prvo, muškarac više ne iskazuje spontano zagrljaje svojoj ženi, čak i kada je to uradi, to je retko i bez ikakve iskrene emocije. On je izgubio svest o moći dodira i intimnosti koju su nekad delili.

Takođe, retko se javlja ili proverava kako je ona. Ne odvaja vreme da je nazove tokom radnog dana i pita je kako se oseća ili što radi. Muškarac više ne pruža emocionalnu podršku svojoj ženi. Umesto toga, on je gura da se sama nosi sa svojim problemima ili ružnim mislima. Umesto ohrabrenja, često je kritikuje.

Ruga se njenom izgledu, ponašanju, načinu govora i drugim stvarima. Njegovi komentari su ismevanje, a ne konstruktivna kritika koja bi mogla da pomogne njenom rastu. Čak i pred drugim ljudima, on ne oklijeva da je ismeva, ističući sve njene nedostatke i pokušavajući da je ponizi. Sve što se loše dogodi, on prebacuje na nju i krivi je za sve.

Kada je muškarac besan i agresivan, krivi svoju ženu za to. Ne posvećuje dovoljno pažnje njoj i ona mora da moli za malo pažnje i ljubavi. Kada mu izrazi svoju nesreću, on je uspešno uverava da je preterano dramatična ili previše osetljiva. Umesto da razume njena osećanja, on ih umanjuje i odbija da preuzme odgovornost za svoje postupke.

U takvoj vezi, muškarac verovatno nikada neće pružiti ljubav na pravi način, već će samo dodatno narušavati sreću svoje partnerke. Ako se prepoznajete u opisanim situacijama, važno je da ozbiljno razmislite o svom braku. Muškarac koji vam ne pruža dovoljno ljubavi i podrške ne zaslužuje vašu prisutnost. Imajte na umu da zaslužujete mnogo bolje od toga i da postoji mogućnost da pronađete ispunjenje i ljubav u drugim odnosima, piše Svezazenu.

