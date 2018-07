Da se ne lažemo: evo kakvu perspektivu ima ljubavnica

Kada se za ženu spomene da je ljubavnica oženjenog čoveka (ili, ružnije rečeno, švalerka), o njoj se obično misli sve najgore: rasturačica brakova, zavodnica poštenog čoveka, koja hoće da ga odvoji od njegove zakonite supruge i dece. Njegova supruga se za svoj dom i decu i porodicu bori, a ljubavnica samo hoće da uživa.

Tačno je da ima žena koje razmišljaju u stilu „to što je on oženjen je njegov problem, on vara svoju ženu, ja ne varam nikog“, i dopada im se da otimaju tuđe muškarce i da se s njima zabavljaju, ali ovde ne govorimo o takvima, već o onima koje su se iskreno zaljubile u čoveka koji već ima ženu, neretko i decu.

Kakav je njihov život?

Za razliku od „onih razmaženih, koje bi samo da uživaju“, one koje su iskreno zaljubljene ne bi imale ništa protiv da se brinu o svom muškarcu – da mu kuvaju, peglaju, peru mu odeću, imaju decu s njim. Samo su prekasno ušle u njihov život. One od samog starta veze pate, jer znaju da je ono što čine nečasno i da nema nikakvu perspektivu. Možda on čak i obećava da će se razvesti, ali nije zaista verovatno da će to i učiniti (a, na nekom nivou, ljubavnica to i odobrava – to što će on ipak ostati uz svoju suprugu i decu).

Ljubavnica ne može da bude nervozna, neraspoložena, da je „boli glava“. Zapravo, može, ali će onda biti ostavljena. On će s njom uvek biti sveže istuširan, namirisan, vodiće je na lepa mesta, ali i ona mora da bude raspoložena i nasmejana. On će vikende i praznike redovno provoditi sa svojom porodicom. Ona je osuđena na otkazivanja sastanaka u poslednjem trenutku, svaki put kad njemu nešto iskrsne (dete treba odvesti lekaru, supruga je uplatila put za dvoje…).

On ima decu. Ona ih najčešće nema; eventualno bude omiljena tetka. Oni koji znaju da je ona s oženjenim gledaju je kao na bruku i sramotu, ili sa sažaljenjem. Kada, nakon dužeg vremena, razmišlja o svom i njegovom životu, ona shvata da se njegov život, uz njegovu porodicu, sve vreme razvijao, dok je njen stagnirao – i da su godine prošle. Ukoliko njegova supruga sazna za tu vezu i postavi ultimatum „ona ili ja“, vrlo je verovatno da je ljubavnica ta koja će izgubiti.

Na kraju, ako je iskreno volela, ljubavnica možda i ne žali. Ipak, ostaje sama, dok će uz njega ostati supruga i deca da mu pomognu u starosti.

Perspektiva ljubavnice je zaista prilično mračna i deprimirajuća – a opet se svaka nada da će, baš u njenom slučaju, stvari ispasti drugačije.