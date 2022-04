Katastrofa: Zgroziće vas iskustva sa prvih ljubavnih sastanaka

Kako je izgledao vaš najgori prvi sastanak?

Iako većina prvih sastanaka mogu proći sasvim u redu, neki malo manje, a neki više, postoje i oni koji se mogu pretvoriti u potpuni fijasko! Iskustva su različita, a o nekima od njih se i danima pričalo.

Ipak, šanse da vam bude loše na prvom sastanku su uvek pola-pola. Ne znate sa kim idete da se vidite, kako će se ponašati taj stranac, kao ni njegove osobine.

Kada su na društvenoj mreži Redit pitali korisnike da opišu svoja najneprijatnija iskustva sa prvih sastanaka, malo je reći da je svega bilo. U nastavku saznajte šta su imali da kažu:

„Kad sam bila mlađa, išla sam da se vidim sa jednim tipom kog sam upoznala preko zajedničkog prijatelja. Na kraju smo otišli u tržni centar da ubijemo vreme pre bioskopa. Dok smo šetali, čujem devojku sprat iznad nas kako viče njegovo ime. Podigao je pogled, napravio čudnu facu, uhvatio me za ruku i bežali smo kao ludi. Bila sam tako zbunjena i pitala sam ga o čemu se radi. Dok je još trčao, rekao je: ‘To je kuja koju sam jednom obradio prstima!’. Imam više priča o tom tipu, kao onaj put kad me je pipao u bioskopu dok je moj mlađi brat bio tik do nas“, napisala je jedna korisnica.

„Tip me je obavestio da ‘nije trebalo da nosim štikle zbog njega’ jer dok hodam u njima izgledam ‘kao pas kom je neko obukao čarape'“, napisala je druga korisnica.

„Izlazio sam sa devojkom iz naše grupe prijatelja s fakulteta oko tri godine. To je verovatno bilo vreme kad sam bio najsrećniji u vezi, ali se završilo prilično ružno za nas oboje. Nakon nekoliko meseci prijatelji su mi namestili sastanak na slepo sa ‘devojkom koju bih sigurno mogao zavoleti’. Oklevao sam, ali on su platili večeru na brodu i zalasku sunca, a ja sam nekako hteo da se vratim u igru“, započeo je svoju priču.

„U svakom slučaju, trebalo je da naslutim da će se dogoditi nešto grozno. Prijatelj me te večeri zavlačio pa sam doslovno stigao baš kad se brod spremao da krene. Zaputio sam se u bar gde je trebalo da upoznam devojku u crvenoj haljini. I da, tamo za šankom, sama u crvenoj haljini, bila je moja bivša“, nastavio je.

„Nepotrebno je reći da satanak nije prošao dobro. Optužbe o tome ko je smestio kome brzo su se pretvorile u salvu uvreda koju može izreći samo neko ko zna sve tvoje mane i nesigurnosti. Dvosatno krstarenje s večerom nikada nije trajalo tako dugo“, zaključio je svoju ispovest.

„Dogovorila sam sastanak s tipom na Match.com. Sastali smo se na kasnom ručku. Pretpostavljam da je do jutra bio na zabavi jer se pojavio pijan. Ušao je, pozdravio me, povratio po meni i otišao“, podelila je svoje iskustvo jedna korisnica.

„Upoznala sam ga u vinskom baru, mislila sam da će to biti klasično viđanje. Stvari su bile OK sve dok nije izvadio Bibliju i počeo da mi čita sve delove u kojima je ženi mesto u kuhinji, te da služi muškarcima. Zatim, nakon što sam rekla da moram da idem kući, ispratio me je napolje gde je skinuo košulju kako bi mi pokazao svoje tetovaže svetionika“, ispričala je.

