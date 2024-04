Kod nas „forsiraju“ alfa mužjake, ali u svetu su popularni gama i delta

Dok u životinjskom svetu svu žensku pažnju privlači alfa mužjak, u ljudskom svetu stvari su mnogo komplikovanije i tip ličnosti alfa mužjaka nikako nije jedini na koje žene padaju.

Postoje verzije (i različite nijanse) muškog karaktera koje imaju čak i veći uspeh kod lepšeg pola od alfa tipa ličnosti. Istovremeno, mogli bismo reći da svi arhetipovi ličnosti postoje u različitim razmerama kod svakog muškaraca, a koji od njih dolazi do izražaja u određenoj situaciji ili životnom periodu zavisi i od uticaja okoline i ograničenja koje ljudi sebi postavljaju. U nastavku ćemo opisati 5 najupečatljivijih tipova muške ličnosti, s tim da treba imati u vidu da se muškarci menjaju tokom svog života, ponekad od alfe do game ili čak delte.

Alfa muškarac

Alfa mužjaci se mogu identifikovati po imidžu „lošeg dečka“ i alfa mužjacima je obično potrebno društvo drugih muškaraca da bi njihov karakter došao do izražaja. To su mačo tipovi koji svoje samopouzdanje izražavaju pomalo agresivno. Oni su društveni i više nego prosečan muškarac seksistički nastrojeni. Rođeni su lideri, ali kolegama mogu biti pomalo teški zbog svog ogromnog ega.

Beta tip muškarca

Osobine: kooperativnost, rezervisanost, ljubaznost

Beta muškarci su tipični „dobri momci“. Oni su relativno skromni u svom pristupu životu i izuzetno prijateljski nastrojeni. Beta muškarac je čovek koji će vas pozvati na prijatnu večeru, jer je takav, pristojan i simpatičan. To je svakako osetljiviji i manje agresivan tip muškarca od alfe. Takođe je i više na zemlji i bolje podnosi kritiku. S njim je veoma lako sarađivati.

Omega tip muškarca

Osobine: ekscentričan, nonšalantan, ospesivan

Bez obzira da li je opsesivni kolekcionar novčića, stripova, paukova ili video igrica, omega muškarac deluje nezainteresovano za mnoge normalne stvari koje zaokupljuju pažnju drugih ljudi. On možda i previše živi u nekom svom svetu ili je možda samo slobodniji od svih drugih? Donekle je nezreo i neodgovoran, a nije ni preterano ambiciozan. Tokom školskih godina verovatno je bio meta podsmeha vršnjaka zbog ekscentričnosti. Međutim, Omega muškarci su često veoma inteligentni, iako se ne hvale time. Nedostaje im samo nedostatak ambicije da nešto urade sa tom svojom inteligencijom. Oni su u stanju da rešavaju najsloženije matematičke zadatke dok jedu picu i zaista ih nije briga šta se oko njih u tom trenutku dešava. Po tradiciji, trebalo bi da je reč o muškarcima koji neće doći da pomognu ženi u kućnim poslovima, a neki od njih će i bez griže savesti živeti na njen račun nekoliko godina.

Gama tip muškarca

Osobine: avanturistički nastrojen, radostan, nemiran

Gama muškarac voli da se zabavlja, ali to ga ne sprečava da bude odgovoran. On je svakako izuzetno avanturistički i radoznao predstavnik muškog roda koji postaje nemiran ako je primoran da predugo ostane na jednom mestu. Sasvim je moguće da dosta alfa mužjaka na kraju sazre do tačke u kojoj se transformišu u gama mužjake. Može se reći da su gama muškarci bolja verzija alfa muškaraca. Oni su osetljivi na suprotan pol i veoma su svesni svojih potreba i specifičnosti svoje prirode. Učiniće sve da izađu u susret svojim partnerima i ispune njihove želje. Žene koje imaju gama muškarca za partnera su napravile dobar izbor. S vremena na vreme, gama muškarci su u stanju da pokažu svoju nežniju stranu, naročito u ophođenju s svojom lepšom polovinom. Porodicu stavljaju na prvo mesto, bez obzira na životne okolnosti.

Delta tip muškarca

Osobine: povučen, rezervisan, mrzovoljan

Životi delta muškaraca nisu laki. Oni su možda bili alfe ili čak game u svojim mlađim danima, ali onda je nešto pošlo naopako u njihovom životu. Izgubili su veru i povukli se u sebe. To su izuzetno uzdržani muškarci. Delte su veliki introverti, koje je teško izvesti iz kuće. Oni su ponekad i zlopamtila, zbog čega nisu među najpopularnijim momcima u društvu i često nedeljema i mesecima ne komuniciraju s drugima. Delta muškarce često privlače partnerke sa sličnim karakteristikama. Ako su im partnerke gama, alfa ili beta tip ličnosti (u ženskom kontekstu), smatraće ih previše dosadnim i praznim, osim ako, naravno, one ne uspeju da ponovo zapale ugašenu iskru u deltama i ohrabre ih da vode drugačiji, aktivniji život.

