Odgovor na ovo pitanje presudan je za vaš život

Često je mišljenje da se suprotnosti privlače. U praksi se potom pokaže da su suprotnosti zanimljive na početku, ali da veza ne može da se održi ako su razlike među partnerima prevelike. Neki smatraju da se privlače sličnosti i da su sličnosti ono što održava vezu – međutim, dešava se da ne uspe veza ni između sličnih. Rastanak možda ne bude onoliko buran kao kod onih koji su se po suprotnostima privukli, kao što i veza, spolja gledano, ne deluje burno – ali do rastanka ipak može doći.

Onda se dođe do neke „zlatne sredine“, do toga da su i sličnosti i razlike neophodne kako bi veza bila uspešna. Razlike su neophodne kako bi se izbegla monotonija, a sličnosti kako ne bi bilo previše sukoba – čak i najjače emocije i najjača ljubav ne mogu da prežive kada sukoba ima previše. Sve to lepo i pametno zvuči u teoriji, ali se u praksi postavi pitanje: a koje su to sličnosti koje su bitne da bi veza mogla da se održi?

Zapitajte se: koje su to vrednosti koje smatrate najvažnijim u životu (ne samo u ljubavi nego uopšte u životu)?

Tri vrednosti trebalo bi da budu dovoljne. Kada odgovorite na to pitanje, zapitajte se kako smatrate da do tih vrednosti treba doći. Budite iskreni u odgovorima – ne saopštavate ih nikome osim sebi i niko vam za to neće suditi.

Jednom kad saznate odgovore na ta pitanja, potrudite se i da saznate kakve bi odgovore dao vaš partner. Ukoliko su vam odgovori isti ili vrlo slični, imate dobre šanse da vam veza uspe. Sve ostale razlike između vas dvoje mogu se tolerisati – ali one oko najvažnijih životnih vrednosti i oko toga kako se do njih stiže ne mogu.

Recimo, ona smatra da su ljubav i nežnost najvažniji, a novac i društveni položaj joj se ne nalaze među tri prva mesta. On smatra da su novac i društveni položaj najbitniji, a ljubav i nežnost su mu na nekom šestom-sedmom mestu. Ovde uopšte ne kritikujemo ma čiji sistem vrednosti – samo, u vezi između takvih partnera ona bi se osećala nevoljeno, a on bi smatrao da je ona nezahvalna i da ne ume da ceni što se on trudi da joj obezbedi lep život. To su razlike koje bi bilo zaista teško pomiriti.

Ako je moguće, izbegnite da gubite vreme na osobu koja vam ne odgovara. „Nepomirljive razlike“ su upravo to – nepomirljive, a ni najjače emocije ne mogu sve da prevaziđu, izuzev ako su i vama i vašem partneru najbitnije stvari u životu baš emocije, a sve ostalo ste stvarno u stanju da ignorišete.

Bojite se da ćete ostati usamljeni ako ste ne baš obična osoba sa ne baš uobičajenim sistemom vrednosti? Ako budete uporni u potrazi, nećete – na ovom svetu nema baš toliko malo ljudi da ne postoji neko ko deli baš vaše stavove (koliko god da su neobični, sasvim sigurno postoji popriličan broj ljudi sa sličnim stavovima). Kao što je već davno rečeno – tražite i naći ćete. Ona prava osoba, s kojom zaista delite stavove prema bitnim stvarima u životu, sasvim sigurno postoji.