Koliko dugo muškarac može bez seksa? Odgovori će vas zapanjiti!

Kažu da je seks od presudne važnosti i za muškarce i za žene, nešto poput hrane i vode. Mnogi žive u uverenju da muškarci imaju veću potrebu za seksom, ali savremeno vreme je dovelo do saznajnja da i žene imaju veliki seksualni apetit, a ponekad čak i veći od muškog. Jedno istraživanje obuhvatilo je muškarce u godinama između 20 i 40 i oni su se otvoreno izjašnjavali o svojim iskustvima vezanim za seksualni život. Naučno je dokazano da ni muškarci ni žene ne preživljavaju bez osnovnih ljudskih potreba, a to su hrana, voda, san i slično. Prepuštanje nagonima, pak, nije neophodno za strogo preživljavanje. Možda imamo želju da mokrimo dok smo u javnosti, ali nećemo to i uraditi. Možda ćemo videti nekoga ko ima lepe cipele ili pametan telefon koji i mi želimo, ali sasvim je sigurno da ćemo preživeti i bez skupih cipela i bez telefona.

Kontrolisanje nagona žudnje počinje zapravo već oko druge godine, tako da to odrasloj osobi ne bi trebalo da bude nimalo teško, budući da ljudi ne umiru bez seksa. Međutim, ono što je važno jeste da se spermatozoidi sa „isteklim rokom trajanja“ u testisima moraju se s vremena na vreme ukloniti.

“ Telo koje ejakulira „stare“ spermatozoide nema nikakve veze sa seksom. Telo će često odlučiti da to uradi tokom spavanja dok se odvijaju drugi procesi čišćenja i lečenja, pa pravi odnos nije potreban”, stav je struke, a evo i šta su pojedinci izjavili u komentarima. Svi veruju da pripadnici jačeg pola ne mogu dugo bez odnosa

“Muškarci nisu napaljeniji od žena, ali nam celog života govore da smo bezobrazni skotovi ako priznamo da želimo seks nekoliko puta dnevno. Imam 38 godina i samac sam od svoje 22. Kunem se, imao sam samo 22 godine kada sam imao svoju poslednju devojku. Otad sam samo razmišljao o seksu, ali sam bio seksualno zadovoljan i relaksiran jer sam pronašao načine da zamenim snošaj. Da budem iskren, iz nekog razloga zapravo dobijam više seksualnog zadovoljstva kod masturbiranja nego od stvarnog seksa. Za mene je masturbacija intenzivniji osećaj u kojem više uživam. I seks je bio dobar, ali je bio slabijeg intenziteta u odnosu na onaj osećaj eksplozivnog orgazma koji dobijam isključivo mastrurbacijom.Tokom seksa trebalo bi mi 10-20 minuta da osetim bilo kakvu reakciju u vidu nadolazećeg orgazma, dok taj osećaj dobijem 5 minuta nakon što počnem da masturbiram, što mislim da je mnogo bolje”, napisao je jedan čovek.

Drugi je imao sličan stav o masturbaciji.

“Masturbacija mi je skrenula pažnju sa žena i mislim da sam zbog toga uspeo da ostanem van veze dugo. Iskreno, ako sam ovoliko dugo izdržao bez devojke 100 odsto sam siguran da mogu da provedem ostatak života bez partnerke i veze i da ću biti sasvim dobro ako to odaberem. Da, muškarci mogu bez seksa dugo vremena. Iako nisam siguran koliko je bio najduži period bez seksa, mogu reći da su od dva do 6 meseci bez ejakulacije u redu. Sada većina muškaraca psihički pati u apstinenciji. Želja je mentalni proces i potrebno je mnogo discipline da bi se ona prevazišla”, nadovezao se on.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.