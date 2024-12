Koliko seksualnih partnera ima prosečna osoba tokom svog života? Brojka će vas iznenaditi sigurno

Istraživanje je otkrilo prosečan broj seksualnih partnera koji ljudi imaju tokom svog života – a rezultati su prilično iznenađujući. Pitati nekoga sa koliko ljudi su spavali je vrlo lično pitanje i dok neki možda skrivaju svoje karte, drugi rado otvoreno pričaju o svom seksualnom životu, prenosi Mirror.

Zdravstvena kompanija EuroClinik anketirala je 2.000 ljudi širom Velike Britanije kako bi se dublje istražila seksualni život ljudi i otkrila koliko su seksualnih partnera imali. Studija je pokazala da su stanovnici glavnog grada ti koji su najčešće zauzeti u postelji, jer oni koji žive u metropoli imaju najveći broj seksualnih partnera.

Rezultati su otkrili da je 25 odsto ljudi imalo seks sa dve do četiri osobe tokom svog života, a iznenađujuće je da je 14 odsto ispitanika reklo da je imalo seks samo sa jednom osobom u životu. Dok je dva posto ljudi bilo seksualno aktivnije i priznalo je da ima preko 91 različitog seksualnog partnera.

Pet odsto seksualno najaktivnijih ljudi su iz prestonice, a tri odsto su osobe od 35 do 44 godine. Dok je četiri odsto priznalo da ne zna sa koliko ljudi je spavalo. Studija, koja je sprovedena 2018. godine, podelila je iznenađujuće rezultate – čini se da je starija generacija bejbi bumera – oni od 54 do 72 godine – imala najmanje seksualnih partnera – u proseku 10,7 tokom svog života. Dok je generacija X prilično seksualno aktivna, a oni od 38 do 53 godine imaju u proseku 13,1 partnera.

Ipak, ljudi od 23 do 37 godina mogli bi da postanu najaktivniji jer već imaju u proseku 11,6 seksualnih partnera. U nastavku možete pronaći kompletan pregled brojeva iz studije:

Evo kako se kotirate među procentima na osnovu toga koliko ste seksualnih partnera imali u životu:

0 – 3%

1 – 14%

2-4 – 25%

5-9 – 22%

10-15 – 13%

16-20 – 7%

21-30 – 4%

31-40 – 2%

41-50 – 1%

51-70 – 1%

71-90 – 1%

91 ili više – 2%

ne znam – 4%

(Večernji list)

