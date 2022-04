Koliko ste vešti u seksu zavisi od ovih osobina, imate li ih?

Da li ste znali da neke karakterne osobine mogu da budu pokazatelj seksualnih afiniteta? Naša specifičnost mnogo toga govori i o našem seksualnom životu. Od otvorenosti ka novim stvarima do generalne pristupačnosti – osobine mogu da otkriju kakvi smo u krevetu.

Veliki broj istraživanja sugeriše da je naš seksualni život delimično uobličen na pet osnovnih dimenzija ličnosti poznatih kao Velikih pet. Nova studija objavljena u časopisu Journal of Sex Research sagledava Veliku petorku, koja uključuje: otvorenost prema novim iskustvima, savesnost, otvorenost, prijatnost i neurotičnost.

Ispostavilo se da je savesnost jedini od ovih pet činilaca, koji predviđaju seksualnu sposobnost kod žena i kod muškaraca. Odnosno, muškarci koji su bili veoma savesni imali su manje problema sa erekcijom, dok su savesne žene u istraživanju beležile manje problema sa seksualnom željom, uzbuđenjem i orgazmom, kao i manje bola tokom seksa.

Istraživanje je takođe otkrilo da su savesni ljudi bili seksualno zadovoljniji. Do sličnih rezultata je došao i autor Džastin J. Lemiler, kada je anketirao više od 4000 Amerikanaca o njihovim seksualnim fantazijama za svoje knjige Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire and How It Can Help You Improve Your Sex Life.

Savesni ljudi su imali manje seksualnih problema, kao i mnogo bolji seksualni život i odnose. Zanimljivo, otkrio je da su se i češće imali seks. Rezultati njegovog istraživanja sugerišu objašnjenje: ovi ljudi su češće delili svoje seksualne maštarije sa partnerima i govorili im o pozitivnim iskustvima, kada su ostvarivali te fantazije.

Što su ljudi više savesni, njihove maštarije su bile mnogo detaljnije i konkretnije. Oni su proveli više vremena opisujući neobične detalje, kao na primer ambijent u kom se odvija njihova fantazija. Oni nikada neće biti zatečeni nespremni, jer su u mislima već isplanirali neočekivano. Sama činjenica da su njihove fantazije potkrepljene u stvarnosti činila ih je lakšim za realizaciju.

Biti savestan jednostavno znači da imaš plus+ kada je u pitanju seks.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.