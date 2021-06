Koliko vremena je potrebno da se preboli raskid

Preboljevanje raskida je bolna tačka u partnerstvu, bez obzira da li smo sa nekim proveli nekoliko meseci, ili je reč o razvodu braka

Stoga, kada prolazimo kroz tu fazu želimo bar utešan odgovor na pitanje do kada će takvo stanje potrajati. Postoje različite teorije na ovu temu, pa je po jednoj potrebno da prođe dvaput više vremena od onog provedenog u vezi, a ima i onih koji smatraju da naredna prilika donosi utehu i brže nego što očekujemo. Ukoliko ste gledali seriju Sex and the City, sećate se Šarlot koja je uspevala da prevaziđe raskid nakon što protekne polovina vremena koje je provela sa bivšim dečkom. Poznato je da smo svi različiti, što je potpuno u redu, ali nauka je uspela da pronikne u suštinu problema i ima objašnjenje.

Iako ne postoji konačan odgovor na ovu nedoumicu, nedavno istraživanje je pokazalo da većini nas u proseku odlazi 18 meseci života na mirenje sa raskidima. To dalje znači sledeće, 3 značajnija raskida donose po 6 meseci tugovanja. Iza ove studije stoji OnePoll, koji nudi i objašnjenje za ovakav scenario. Naime, raskid sa sobom povlači promenu rutine i navika koje smo stekli tokom veze ili zajedničkog života. Nastupi period prilagođavanja na samostalno funkcionisanje, ponekad i promena adrese ili kruga prijatelja. Veza je nešto sa čime se poistovećujemo, pa neretko možemo čuti komentar kako je neko preboleo osobu, ali ne i taj osećaj bivanja u vezi.

Ukoliko trenutno prolazite kroz raskid, znajte da je važno da sebi pružite prostor, vreme i razumevanje, i budete spremni na uspone i padove. Čini se da je pola godine prava mera za razvezivanje od tog iskustva i osobe, ali svako prepozna prelomni trenutak. Za kraj, evo jedne rečenice koja vas može utešiti. Bolje je da ste voleli i patili, nego da se nikada niste iskreno prepustili ljubavi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.