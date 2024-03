Manipulacija u braku: Psiholog otkriva zašto se teže prepoznaje i prekida

Manipulacija se može desiti u bilo kojoj vrsti odnosa, pa čak i u braku, u koji većina ljudi ulazi sa ciljem života i željom da sa drugom osobom rastu u ljubavi, poštovanju, iskrenosti, slobodi i zajedništvu.

Međutim, stvari ne idu uvek onako kako su prvobitno planirane, najčešće zbog situacionih okolnosti, životnih zahteva, nepredvidivih problema ili – skrivenih i neizrečenih namera drugog.

Koliko god ponekad bila suptilna, manipulacija u braku postoji, ili je ponekad to posebno teško priznati, s obzirom da je prvobitna želja i namera pri ulasku u vezu bila daleko drugačija od onoga u šta se ona pretvorila, piše Krenizdravo.hr.

Manipulacija u braku

Psihološka manipulacija podrazumeva korišćenje različitih metoda emocionalne eksploatacije i psihološke kontrole nad osobom sa namerom ostvarivanja sopstvenih interesa i neizrečenih namera, uspostavljanja dominacije i kontrole i sticanja određenih privilegija koje manipulator vešto prikriva prilikom uspostavljanja veze.

U trenutku kada čovek primeti da mu je sloboda mišljenja i odlučivanja ograničena (ili potpuno oduzeta), verovatno je već izmanipulisana i teško prihvata da se to zaista dogodilo.

Ljudi manipulišu jer znaju da verovatno ne biste pristali na ono što žele da vas direktno pitaju. Glavna namera manipulatora je da dobije ono što želi, po cenu iskorišćavanja i povrede drugog.

U braku je manipulacija mnogo suptilnija jer je potencijalni manipulator osoba koja zna sve vaše slabosti i mane, a istovremeno ih koristi protiv vas. Najčešće se dešava da manipulacija traje neko vreme pre nego što osoba shvati da je izmanipulisana.

Proces prihvatanja da vas je supružnik manipulisao može biti prilično izazovan i bolan, pa je glavni savet da tokom ovog procesa tražite psihološku i prijateljsku podršku, posebno ako manipulacija traje već neko vreme i niste u mogućnosti da sami stavite tačku na to.

Iako može početi suptilno, manipulativno ponašanje u vezi generalno postaje svakodnevna dinamika sa manipulatorom.

Znaci manipulacije u braku

Manipulacija u vezi ili braku se retko prepoznaje na početku veze. Vremenom i učestalošću određenih ponašanja počinju da se pojavljuju prve sumnje (koju osoba najčešće ignoriše) i preispitivanje određenih nesporazuma, sukoba, nejasnoća i zaključaka koji su doneti.

Sve se to odvija kroz nekoliko faza, počev od idealizacije, u kojoj vas ruže manipulator svakodnevno obasipaju cvetanjem, do omalovažavanja, degradacije i odbacivanja, u kojima shvatate da su te ruže bile samo trik. I tako dalje, samo što svaka nova idealizacija traje mnogo kraće od prve, zbog čega ste verovatno pristali na vezu.

Glavni znaci manipulacije su:

emocionalna iscrpljenost

osećanje krivice (iako niste učinili ništa loše)

dovođenje u pitanje sopstvenog razuma i zbunjenosti

sumnja u apsolutno sve što ste do tada smatrali ispravnim i vrednim

izolacija u kojoj ste verovatno ograničeni na prostor i vreme isključivo sa manipulatorom (u psihološkom i fizičkom smislu)

osećaj bespomoćnosti usled nedostatka slobode odlučivanja i mogućnosti promene situacije

inferiornost u razmišljanju i odbacivanje i ignorisanje vaših želja i vrednosti

osećaj nedostatka sopstvene vrednosti, izuzetno nisko samopoštovanje i pojačan osećaj nesigurnosti u odnosima sa drugima

nedostatak sigurnosti u braku i poverenja u partnera

okrivljavanje od strane manipulatora za sve loše što se dogodilo ili što je bilo van (njegovog) plana.

Suptilna manipulacija u braku se verovatno dešava češće nego što osoba shvata. Direktno je i lako uočljivo jer obično počinje rečima: „Ako me voliš…“ ili „Ako ti je zaista stalo do mene (kao što je meni stalo do tebe)…“ i raznim varijacijama na temu emocija koji su vas naterale da se oženite tom osobom.

Misleći da čine nešto dobro, žrtve često ignorišu takve manipulativne znakove i pristaju na igru u kojoj će sigurno izgubiti – svoje dostojanstvo, slobodu, zdravlje i drugo. I to je bolno.

Zato je potrebno pomoći ljudima da izađu iz kruga manipulacije i pružiti im podršku u oporavku od takvog odnosa.

Zašto je teško zaustaviti manipulaciju u braku?

Manipulacija u braku se obično duže toleriše, čak i nakon pojave prvih jasnijih znakova, a razlog tome je upravo u složenosti bračnog odnosa, kao nečega što je na razne načine, građansko i/ili crkveno, zapečaćeno na papiru, crno-belo, „pred Bogom i ljudima“.

Sve su to karakteristike koje razlikuju brak od veze, iz koje se obično brže i lakše izlazi nakon uočenih problema, iako sve ostavljaju bolne posledice i izazovan period oporavka nakon veze sa manipulatorom.

Ako su u manipulativnom braku prisutna i deca, to je još jedna emocionalno zahtevna i složena situacija u kojoj je teško pobeći od manipulativnog partnera. Često su u pitanju pretnje u vezi sa decom (npr. ako žrtva želi da pokrene brakorazvodni postupak, oduzimanje dece je česta pretnja) i prinuda i pristanak na prinudu radi „mira u kući“ i bezbednosti dece itd.

Nažalost, u trenutku kada ste postali svesni, manipulator se verovatno pobrinuo da vas izoluje i proredi ili prekine kontakte koje ste imali sa prijateljima i porodicom, što je posebno teško jer ne znate kome da se obratite za pomoć.

Da biste zaštitili decu, verovatno većinu toga krijete od njih i trudite se da budete emotivno prisutni da ne osete šta se dešava, a to je psihički veoma zahtevno i oduzima mnogo mentalne energije.

Kako pomoći?

Svaki brak je drugačiji, ali jedino oko čega se možemo složiti je da u svakom braku postoje trenuci kada je izuzetno teško i zahtevno pronaći zajednički jezik sa osobom sa kojom biste želeli da doživite starost.

Niko svesno ne ulazi u vezu sa manipulatorom, a ponekad se prvi problemi javljaju tek posle nekoliko godina. Stoga treba biti oprezan u prenagljenim zaključcima o uzročno-posledičnim vezama u bračnim problemima.

Najčešći savet je da se sa manipulatorom ne vredi svađati i da je najvažnije što pre izaći iz njegovog manipulativnog sistema. I to važi za većinu situacija.

Generalno, manipulacija u braku nije tako lako uočljiva, ali kada je postanete svesni, bilo bi dobro da je ne ignorišete – zbog sopstvenog zdravlja, ali i zbog potencijalnog opstanka veze. Suočavanje sa problemima u njihovom početku čini srećan kraj verovatnijim, koliko god to na prvi pogled izgledalo nezamislivo.

Moguće je da su se vremenom u vezi pojavile nejasnoće koje su dovele do nedostatka iskrenosti, poverenja, bliskosti i otvorenosti. Pre donošenja konačne odluke, preporučuje se da potražite partnersku psihoterapiju ili bračnog savetnika sa kojim možete razgovarati o problemima koji prevazilaze kapacitet vaših psiholoških resursa.

Ako procenite da postoji verovatnoća da se odnos preusmeri u dobrom pravcu, onda uz stručno vođenje vredi pokušati da ispravite neke stvari.

Ako to ne funkcioniše, ili ako na drugoj strani imate osobu, odnosno manipulatora, koji posle nekog vremena ponavlja iste metode, onda verovatno iza takvog ponašanja stoje neki psihopatološki faktori. Bez obzira na to, stručna pomoć je svakako potrebna kako bi se žrtva zaštitila, ali i pokušala da pomogne manipulatoru da kontroliše i stabilizuje sopstvene psihičke teškoće.

Bračni odnosi su složeniji zbog raznih veza između partnera koje su vremenom postale složenije. Ako su u pitanju deca, situacija je još zahtevnija. Zbog toga je neophodno odmah potražiti stručnu pomoć i podršku porodice i prijatelja, kako bi se svele na minimum posledice po sve uključene u proces.

Uprkos teškoći situacije u kojoj se nalazite, izlaz postoji i ne morate ga tražiti sami.

Ima onih koji mogu da vam pomognu i podrže u tome. Nijedan problem nije nerešiv, ali vrlo često smo toliko iscrpljeni da više ne znamo kojim putem da idemo i kako da nađemo rešenja. Potražite pomoć i reagujte na vreme kako biste zaštitili svoje zdravlje, ostvarili svoju samopoštovanje i krenuli napred u postizanju životnih ciljeva.

