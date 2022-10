Mesecima na isti način terao devojku da plati račun u restoranu: A onda mu se ona brutalno osvetila

Muško ženski odnosi uvek izazivaju veliku polemiku, jer muški nagon za obezbeđivanjem i ženska težnja za samostalnošću često dolaze u sukob i stvaraju jaz među partnerima. Ali šta se dešava kada žena postane žrtva muške škrtosti i manipulacije i mesecima bude ta koja vadi novčanik posle večere sa svojim odabranikom i njegovom decom, bez da se muškarac ikada zapita da li je to džentlmenski ili ne.

Neimenovana devojka se požalila na Reditu, gde je navela da je ona bila ta koja je plaćala račune u restoranu, a kada se jednom pobunila, reakcija njenog partnera nije bila ono što je očekivala. Naime, umesto da se izvini ili ponudi neko rešenje, mladić je jednostavno rekao kako je sebična prema njegovoj deci, koji su zbog toga što je ona odbila da plati račun, ostala prema njegovim rečima, gladna.

Kako je objasnila, njen dečko ima dvoje dece i njih četvoro svakodnevno odlaze na večere. Ipak, lampica se upalila kada je u jednom momentu primetila da on često zaboravlja karticu, zbog čega je već duže vreme ona ta koja plaća. Sve je tako funkcionisalo dok jednog dana nije odlučila da mu uzvrati.

„Izlazimo jednom nedeljno i svaki put se dogodi da zaboravi svoju kreditnu karticu da plati. Očigledno bih na kraju platila, budući da su deca bila sa nama. Ali iskreno, ostala sam bez novca ovaj i prethodni mesec“, započela je u objavi i napisala:

„Upravo sam primila platu za svoj drugi posao, koji radim honorarno. Dogovorili smo se da izađemo zajedno sa decom i čak sam mu poslala poruku da ga podsetim da ne zaboravi svoju kreditnu karticu. On se samo nasmejao. Pre nego što smo počeli da jedemo, spomenula sam njegovu karticu samo da budem sigurna da je nije zaboravio“, objasnila je.

Muškarac je počeo da prevrće džepove, a kada je „shvatio“ da nema karticu, rekao je da ju je zaboravio u drugim farmerkama.

„Tada me je pogledao sa žaljenjem i rekao da je zaboravio karticu u drugim farmerkama koje je mislio da će nositi, a zatim me je zamolio da platim račun ovaj put. Hrana je bila na stolu, ali nisam pojela ništa. Zgrabila sam svoje stvari i ustala. Izbezumio se i pitao me gde idem. Rekla sam mu da neću platiti opet i da uživa u njegovoj večeri sa decom. Onda sam izašla“, otkrila je devojka koju je muškarac kasnije pozvao, besan jer je napravila ovakav korak.

„Posvađali smo se i od tada je ljut na mene. Govori mi da moram da obratim pažnju na to kako se ponašam prema deci i kako sam svojom sebičnošću bila spremna da ih pustim da gladuju“, objasnila je ona, a brojni korisnici poručili su joj da je žrtva manipulacije.

