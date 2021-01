Mislite da znate baš sve o seksu? Rešite test i proverite

Što bolje poznajete svoje telo, svoje žudnje i potrebe, lakše ćete se prepuštati strastvenim užicima. Kroz ovih 13 pitanja proverite koliko znate o orgazmima, seksualnoj želji, penisu i vagini, pa ako se pokaže da baš i niste zablistali, poradite na znanju, teorijskom i praktičnom.

Zapišite svoje odgovore:

1. Na kojim područjima se ženski i muški odnos prema seksu razlikuje?

a) Žene će se verovatnije izjašnjavati kao biseksualne.

b) U odlukama o seksualnom životu na žene više utiče stav njihove društvene grupe.

c) Žene će spremnije s vremenom menjati svoje seksualne navike.

d) Sve navedeno.

2. Koji pol lakše doživi orgazam tokom oralnog seksa?

a) Muškarci

b) Žene

3. Koliko je prosečno dugačak penis u erekciji?

a) 10 – 12 cm

b) 12 – 15 cm

c) 17 – 20 cm

d) 20 – 25 cm

4. Koliko vremena je potrebno prosečnom muškarcu da tokom seksualnog odnosa postigne orgazam?

a) 5 minuta i 24 sekunde

b) 9 minuta i 10 sekundi

c) 18 minuta i 42 sekunde

d) 25 minuta i 36 sekundi

5. Od stresa penis može da se „skupi“. Šta mislite?

a) Tačno.

b) Pogrešno.

6. Često se tvrdi da će žene zrelije i starije dobi lakše doći do orgazma kada imaju seksualni odnos s nekim s kim su u ljubavnoj vezi. Da li je to tačno?

a) Tačno.

b) Pogrešno.

7. Masturbacija može:

a) Da poboljša seksualnu izvedbu.

b) Da bude znak seksualne disfunkcije.

c) Da izazove povrede.

d) Sve navedeno.

8. Većina žena mlađih od 60 godina misli na seks manje od jednom na dan!?

a) Istina.

b) Nije istina.

9. Koliki procenat žena izjavljuje da tokom seksa s partnerom uvek doživi orgazam?

a) 14 posto

b) 29 posto

c) 48 posto

d) 74 posto

10. Seksualna aktivnost može da poveća rizik za srčani i moždani udar kod starijih.

a) Istina.

b) Nije istina.

11. Koliki procenat muškaraca izjavljuje da tokom seksa uvek doživi orgazam?

a) 39 posto

b) 60 posto

c) 75 posto

d) 93 posto

12. Većina žena može da doživi orgazam bez direktnog stimulisanja klitorisa.

a) Istina.

b) Nije istina.

13. G-tačka je malo područje na prednjem zidu vagine posebno osetljivo na nadražaje.

a) Istina.

b) Nije istina.

Ovo su tačni odgovori:

1. Tačan odgovor je pod D: Stručnjaci kažu da su ženske seksualne sklonosti mnogo složenije od muških. Dok su muškarci vrlo isključivi u vezi s tim ko ili šta ih seksualno privlači, žene nisu tako ograničene. Naučnici kažu da je verovatnije da će žene za sebe reći da su biseksualnih sklonosti nego muškarci, te da su im seksualne sklonosti generalno fluidnije. Istovremeno, više obraćaju pažnju na ono što bi „okolina mogla da kaže i misli“.

2. Tačan odgovor je pod B: U američkom istraživanju samo 10 posto muškaraca je izjavilo da postiže orgazam tokom oralnog seksa, istovremeno tu sreću ima 18 posto ispitanih žena. Muškarci će verovatnije dostići vrhunac kad seksualni odnos uključuje vaginalnu penetraciju, dok će žene češće doći do orgazma i bez vaginalnog odnosa, odnosno tokom oralnog seksa.

3. Tačan odgovor je pod B: Od 12 do 15 centimetara, da, to je dužina prosečnog penisa u erekciji. U opuštenom stanju prosečan penis dugačak je 8,8 centimetara.

4. Tačan odgovor je pod A: Od početka vaginalne penetracije do ejakulacije prosečno je muškarcima potrebno pet minuta i 24 sekunde, rezultati su studije objavljene u publikaciji „Journal of Sexual Medicine“.

5. Tačan odgovor je pod A: Veličina penisa varira u zavisnosti od različitih faktora, spoljašnjih i unutrašnjih, kao i od njihovog uticaja na simpatički nervni sistem. Hladna voda i hladan vazduh verovatno su najpoznatiji uzroci fenomena „skupljanja“, no može ga izazvati i psihički stres. Premda je to smanjivanje samo privremeno, dobar je razlog za muškarce da izbegavaju stres.

6. Tačan odgovor je pod B: Žene starije od 50 godina u istraživanjima su odgovarale da bi lakše doživele orgazam tokom seksa s nekim ko im nije stalni partner. Naučnici smatraju da su za takve rezultate zaslužne sveže razvedene žene ili udovice koje su odlučile da osveže seksualni život ili su se posvetile traženju novog partnera.

7. Tačan odgovor je pod D: Većinom je masturbacija sigurna i zdrava, kažu stručnjaci. Može da poboljša seksualnu izvedbu i da pomogne i muškarcima i ženama da bolje upoznaju svoje telo. No, ako je osoba toliko obuzeta masturbacijom da to počinje da utiče na njenu vezu i seksualni život generalno, potrebno je potražiti pomoć zbog opsesivnog ponašanja. Konačno, samozadovoljavanje može da dovede do povređivanja; recimo, umetanje različitih predmeta ili prečesto i pre energično masturbiranje kojim može da se nadraži kožica penisa.

8. Tačan odgovor je pod A: Dok većina odraslih muškaraca mlađih od 60 godina razmišlja o seksu najmanje jednom na dan, samo četvrtini odraslih žena misli beže na vrele teme jednakom učestalošću. Kako godine prolaze, i muškarci i žene fantaziraju manje, ali muškarci i dalje barem dvostruko češće.

9. Tačan odgovor je pod B: Među ženama koje su u stalnoj vezi s muškarcem 29 posto uvek dostigne vrhunac tokom seksa.

10. Tačan odgovor je pod B: Ljudi koji su već imali srčani ili moždani udar trebalo bi da se konsultuju s lekarom o seksualnoj aktivnosti, no generalno je seks zdrav oblik vežbe za (starije) ljude. U jednom istraživanju naučnici su 20 godina pratili učestalost polnih odnosa kod 914 muškaraca – oni koji su vodili ljubav dva i više puta nedeljno imali su barem upola niži rizik od fatalnog infarkta u poređenju s onima koji su seksualni odnos imali jednom mesečno i ređe. Povezanost učestalosti seksualnih odnosa i moždanog udara nije dokazana.

11. Tačan odgovor je pod C: Među muškarcima koji su u stalnoj vezi sa ženom čak 75 posto, dakle tri četvrtine, uvek dostigne vrhunac tokom seksa.

12. Tačan odgovor je pod B: Većini žena potrebna je stimulacija klitorisa da bi došle do vrhunca. Za žene koje imaju problema s postizanjem orgazma već redovno uključivanje nadražavanja klitorisa u seksualnu aktivnost može biti sve što im je nedostajalo.

13. Tačan odgovor je pod B: Još se raspravlja o tome da li postoji G-tačka. Popularizovana je u stručnoj i popularnoj literaturi 1980-ih te su joj pripisane zasluge kao okidaču za vaginalni orgazam (različit od klitoralnog), čak i za žensku ejakulaciju. No, neki stručnjaci smatraju da ne postoji jedinstvena anatomska struktura na kojoj bi G-tačka trebalo da bude smeštena. Ako G-tačka postoji, misle oni, bolje bi bilo opisati je kao erogenu zonu nego kao deo ženske anatomije.

