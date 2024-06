Mnoge žene vole da su „gore“ u seksu, 10 trikova da ovu pozu iskoristite maksimalno i dovedete seks do savršenstva

Veliki broj žena voli pozu u kojoj su one gore, jer tako one vode igru, one su te koje preuzimaju dominaciju. Žene je vole, a muškarci se rado prepuštaju igrama u kojima ona vodi glavnu reč.

Možda vam u nekom trenutku više odgovara neka druga, ali kada ste gore, kada upravljate, kontrolišete, kada držite sve konce u rukama (preponama), orgazam je skoro zagarantovan. Moć je seksi, a ova poza će vam dati svu moguću moć u seksu.

Postoji 10 trikova koji vam mogu poboljšati seks i omogućiti vam da ovu pozu iskoristite maksimalno.

1. Igrajte se grudima

Možda to niste znale do sada, ali vaše su grudi i bradavice vaše dve najveće erogene zone! Masirajte ih, dodirujte, radite im šta god vam prija.

2. Spuštajte se polako

Ako želite da kontrolišete svaki pokret, dubinu i snagu prodora, najbolje je da se polako spuštate kao da želite čučnuti. To će vam omogućiti najdublje moguće prodiranje.

3. Koristite seksi igračke

Vibrator, na primer, ali i sve druge igračke koje mogu stimulisati vaše erogene zone.

4. Skupite noge

Kada su vam noge skupljene, to dodatno pritiska mišiće vagine, pružajući vam veću priliku da dostignete vrhunac.

5. Balansirajte ritam

Seks ne mora biti trka, a ni takmičenje. Najbolje je da pronađete zlatnu sredinu, odnosno da iz strasnog, intenzivnijeg seksa, polako smanjujete brzinu i obratno da bi uživanje bilo kompletnije i ispunjenije.

6. Začinite seks nekim kinky detaljem

Moć je seksi, a u ovoj pozi, vi držite svu moć. Ako želite da sledeći put uradite nešto drugačije, možete mu staviti povez na oči i lisice na ruke. Osećaćete se kao boginja seksa!

7. Stimulišite se rukom

Ovo je jedan stari trik, ali odličan. Dok vam je jedna ruka na grudima, ili na njegovoj potkolenici, drugom možete stimulisati klitoris dodirujući unutrašnjost svojih prepona. Vašem dragom neće smetati što je na trenutak otišao u drugi plan, dokle god oboje uživate u pogledu.

8. Budite fokusirane

Jedan od najboljih načina da oboje uživate u seksu je taj da stvorite neverovatnu hemiju između vašeg partnera i vas. Gledajte ga u oči, balansirajte brzinu.

9. Lezite na njegove grudi

Trljanje grudima? Plus, vagina će imati savršen ugao za stimulaciju vašeg klitorisa. Obavezno isprobajte ovo!

10. Dodirnite pod

Krevetu, obožavamo te, ali ovoga puta želimo probati ovu pozu na podu.

