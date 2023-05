Mnogi muškarci ne mogu, ali ova grupa je posebna: Evo ko tačno može da dovede žene do pravog vrhunca

Ženski orgazam je za mnoge muškarce, verovali ili ne, još uvek misterija, a ono čemu se većina nada jeste da su uspeli da savladaju znanje i tehnike da ga pruže. Ipak, čini se da oni sa osmehom na licu najmanje imaju razloga da brinu o tome – tako pokazuje studija koja je objavljena u “Socioaffective Neuroscience & Psychology”.

U ovom istraživanju su učestvovale 103 žene, starosti od 20 do 69 godina, koje su više od sat vremena popunjavale upitnik o svojoj seksualnoj prošlosti. One žene koje su bile u dužim vezama nisu bile deo ankete, jer su osobe koje su je sprovodile verovale da “osobe u vezi mogu da osećaju obavezu i pritisak u ocenjivanju svog trenutnog partnera, kao i da bi davale ulepšane odgovore u odnosu na one koji su činjenično tačni.

1. Muškarci veselog, razigranog karaktera

Prema ovoj studiji, muškarci koje većina ljudi označava kao “duhovite”, odnosno muškarci koji su skloni šalama i zabavnim razgovorima, ispali su najbolji ljubavnici. Šaljivi, kreativni i emocionalno pristupačni muškarci češće su ženama “pružili orgazme”, a pripadnice lepšeg pola orgazme s njima ocenjuju kao “najbolje”. Cilj istraživanja je bio da otkriju koje osobine kod muškaraca su u vezi s njihovim pružanjem najprijatnijeg orgazma. Prema studiji, veseo i razdragan karakter koji se doživljava i kao dobro raspoloženje kod muškaraca bio je najvažniji element postizanja pamtljivih seksualnih vrhunaca. Istraživanje sugeriše da humor vodi do bliskosti koja omogućava ženama da iskuse intimnost na mnogo višem nivou.

“Obrazac pronađen u našim rezultatima sugeriše da su ženski orgazmi više zavisili od osobina koje potencijalno predstavljaju ulaganje i pažljivost (na primer vernost, emocionalna sigurnost i humor) nego ono što nazivamo klasičnim dobrim genima i muškošću, poput istaknute vilice i sličnog”, napisali su autori studije. Prema istraživanju, najbolja iskustva žene su imale s muškarcima s pozitivnim karakternim osobinama. Partneri koji su izazvali odlične orgazme ocenjeni su kao duhoviti, kreativni, pristupačni, verni i koji “dobro mirišu” u odnosu na ove zbog koji nisu doživele pamtljive orgazme, a takođe su se i više potrudili da žena dođe do vrhunca, ističe se u studiji. Tim je ukazao na neka ograničenja u istraživanju, uključujući poteškoće u raščlanjivanju koje karakteristike izgleda najviše doprinose ženskom orgazmu. Na primer, viši nivo humora i kreativnosti mogu jednostavno da doprinesu oceni atraktivnosti, što zauzvrat povećava verovatnoću orgazma.

2. Momci puni samopouzdanja koji dobro zarađuju

U prethodnim studijama od psiholoških osobina dobrog ljubavnika, žene su najčešće isticale dva faktora – samopouzdanje i visinu prihoda muškarca. Veruje se kako muškarci koji dobro zarađuju imaju visoko samopouzdanje, u krevetu pokazuju više inicijative, manje su skloni samokritici i nemaju problem sa eksperimentisanjem. Što se tiče poželjnih fizičkih osobina i lakoće postizanja orgazma, ranija su istraživanja otkrila kako je orgazam u snažnoj korelaciji s time koliko je sam muškarac fizički privlačan partnerki, a na veliko iznenađenje i s jednim fizičkim atributom – širinom njegovih ramena. Naime, širina ramena povezuje se s višim nivoom testosterona.

