Moćna seks poza bolja od misionarske: Da li ste ikada čuli za leptir pozu?

Želite da isprobate novi seks položaj koji je alternativa misionarskoj?

Ovo je poza koja će vas oduševiti kad nemate puno energije, a želite da uživate u vođenju ljubavi. Neki čak smatraju da je bolja od misionarske jer je seksepilnija. Iako u početku može da vam se čini kao da su vam za nju potrebne akrobatske veštine to nije istina. – U ovoj pozi se žena oseća kao princeza, jer može mnogo da uživa bez prevelikog truda – kaže Tejlor Sparks, instruktorka erotike. Ako volite seks, a niste baš zainteresovani za intenzivne napore, poza leptir je savršena za vas. Za početak – šta je leptir poza?

To je poza u kojoj žena leži na ivici kreveta, podiže noge u vazduh i stavlja ih na partnerova ramena, dok muškarac stoji ispred nje. Ako vam je krevet previše nizak da partner stoji tokom seksa, on to može učiniti i klečeći. Pažljivo odaberete mesto, jer je potrebno da budete u ravni sa partnerom.

Zašto se zove leptir poza? Zajedno izgledate kao leptir jer pokreti nogu žene izgledaju kao mahanje krila leptira.

Zašto isprobati ovu pozu?

Ako vam jednostavnost ove poze nije dovoljan razlog, postoje brojni drugi benefiti koje možete iskoristiti.

“Leptir poza je odlična za duboku penetraciju”, ističe Sparks, a to će vam olakšati stimulaciju svih dubokih vaginalnih erogenih zona.

Isto tako, muškarac može da drži partnerki bedra kako bi povećao snagu i intenzitet prodiranja. Takođe, možete uključiti i seksualne igračke, posebno one koje se fokusiraju na stimulaciju klitorisa.

Ovo je takođe i odličan način da i vaš partner vežba. Tokom penetracije on može da zateže mišiće zadnjice, tetive kolena, ali i da radi na fleksibilnosti kukova.

Prednosti za ženu

Žena može opušteno da leži, dok partner stimulira klitoris i G-tačku. Ova poza povećava šansu za višestruki orgazam.

Prednosti za muškarca

Pogled na gole grudi i podignute noge muškarcu će pomutiti razum. Osim što može neprestano da gleda vaše reakcije on takođe ima kontrolu i može da odredi intenzitet i brzinu pokreta.

Kako možete dodatno da uživate?

Ako vas nešto boli ili vam nije prijatno i to je sasvim u redu. Pokušajte da pronađete položaj koji vam stvara najveće zadovoljstvo. U igru uključite i seks igračke, to će još pojačati uživanje.

“Komunicirajte, komunicirajte, komunicirajte! Nikada nemojte da se bojite da iskažete svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, jer jedino tako možete da dođete do uživanja”, kažu stručnjaci.

Imajući to na umu, isprobajte isprobajte i neke druge tehnike, možda ćete u njima više uživati.

