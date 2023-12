Mogli bi da se iznenadite: Ove seksualne fantazije češće su nego što mislite

To su tri specifične seksualne fantazije koje se obično smatraju parafilijskim, ali koje su zapravo prilično česte u smislu broja ljudi koji su o njima maštali ranije.

Parafilija je termin koji opisuje neobične seksualne fantazije koje je Frojd nazvao perverzijama. Ispostavilo se da su mnoge takve fantazije zapravo veoma česte i česte.

Pokazalo se da 93 odsto žena i 81 odsto muškaraca voli da dominira u seksu, a 85 odsto muškaraca i 76 odsto žena voli da dominira. većina žena (85 odsto) i muškaraca (78 odsto) voli da bude vezana, ali i da vezuje svoje partnerke tokom seksualnog odnosa.

56 odsto muškaraca i 60 odsto žena uživa u sadizmu, odnosno nanošenju bola partneru, a 79 odsto žena i 49 odsto muškaraca uživa u mazohizmu. Iz ovih podataka možemo zaključiti da su mazohizam i sadizam zapravo vrlo česte seksualne fantazije i aktivnosti u spavaćoj sobi.

Još jedna prilično česta seksualna aktivnost odraslih muškaraca i žena je seks na javnom mestu. To je praktikovalo 81 odsto ispitanika muškog pola i 84 odsto ispitanica. Treći je voajerizam – gledanje nepoznate osobe kako se svlači ili ima seks. 72 odsto ispitanih muškaraca i 48 odsto ispitanih žena reklo je da ih je ovo palilo, prenosi Večernji list.

„Ali činjenica da neko mašta o nečemu ne mora da znači da to želi da ostvari. Drugim rečima, nisu sve seksualne fantazije seksualne želje“, objašnjava ovaj psihijatar za Psichology Today, dodajući: „Samo zato što je voajerizam česta fantazija. ne znači da to treba prihvatiti ili podsticati. S druge strane, ako je neka fantazija retka, egzotična, to ne znači da je opasna“.

