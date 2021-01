Muškarci, ako želite više seksa u 2021., ovo bi trebalo da znate

Ukoliko još uvek tražite ljubavnu partnerku po ‘svojoj meri’, postoje stvari koje morate znati pre samog seksa, a imaju ogroman uticaj hoće li do njega doći i hoćete li započeti vezu. Naime, poput muškaraca, i ženama je za seks važan fizički izgled, naročito visina, jače ruke i ramena i snažna brada. Međutim, i oni koji to ne poseduju, imaju šanse ukoliko šalju ‘muževne karakteristike’ za kojima žene podsvesno žude, pokazala je najnovija studija na preko 3.000 pripadnica lepšeg pola, prenosi 24časa.hr.

Šta je za žene pravi muškarac

Na pitanje da li bi za partnera radije odabrale metroseksualca ili pak tradicionalnog muškarca, 79 posto njih odlučilo se za tradicionalnog.

– Žene žele nekog da brine o njima, pazi ih i mazi, ko zna da se postaviti, ima svoj stav, preuzima inicijativu u seksu – objašnjavaju istraživači.

Ukratko, žene žele kavaljera koji može biti mačo kad i ako to poželi ili to zahteva situacija, ali on je definitivno više tradicionalan tip nego metroseksualac.

Osobine metro i tradicionalnih muškaraca prema studiji

Ishrana: 32 njih pazi na ishranu i često je na dijeti (metroseksualci), dok se 68 odsto njih tim ne opterećuje (tradicionalni).

Popravke: Njih 28 odsto ne radi osnovne popravke, na primer, menjanje gume na automobilu (metroseksualci), dok 72 odsto njih zna da uradi većinu popravki (tradicionalni).

Moda i stil: Njih 46 odsto prati modu i trendove i pazi na izgled (metroseksualci), dok 54 odsto njih ne zanima previše izgled i brzo se spremi za izlazak iz kuće (tradicionalni).

Vežbanje, sport i forma: Njih 46 odsto brine o sebi i u dobroj su formi (metroseksualci), a 41 odsto njih ne posvećuje veliku pažnju svom telu i formi (tradicionalni). Njih 68 odsto sport ne zanima preterano (metroseksualci), dok 32 odsto njih zanima (tradicionalni).

Depilacija: Njih 38 odsto brije grudi i druge delove tela (metroseksualci), dok se 62 odsto njih ne brije po telu (tradicionalni).

Ponašanje prema ženama: Njih 77 odsto se trudi da se prema ženama ponaša kao kavaljer (tradicionalni), dok 23 odsto njih ne mari za kavaljersko ponašanje (metroseksualci).

Stav prema životu: Njih 83 odsto deli stavove i preuzima ponašanje odraslih muškaraca po primeru starijih generacija (tradicionalni), dok 27 odsto njih ne odaju utisak zrelosti (metroseksualci).

Dominacija u seksu: Njih 14 odsto voli da žena bude ta koja preuzima inicijativu u seksu (metroseksualci), dok 86 odsto njih voli da bude inicijator i ima pretežno dominantnu ulogu (tradicionalni).

