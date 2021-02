Muškarci koji varaju – to uvek rade zbog jednog od ovih 9 razloga

Muškarci i žene mogu da varaju iz vrlo različitih razloga, objašnjava licencirani bračni i porodični terapeut Šejn Birkel. Ali, primećuje da je to verovatno više zbog načina na koji su muškarci i žene socijalizovani nego zbog bilo kakvih urođenih razlika među njima. Dodaje da što se više kao društvo udaljavamo od socijalizacije i od patrijarhata, to manje vidimo rodne razlike u varanju.

Ipak, do danas neka istraživanja pokazuju da je verovatnije da će muškarci varati više od žena, s 20 posto muškaraca koji su priznali da varaju u odnosu na 13 posto žena.

9 razloga zbog kojih muškarci varaju u vezama:

1. Traže izlaz

– Ponekad kad muškarci varaju, to je /zato što se pokušavaju da se izvuku iz veze, a to je prvi korak – kaže za psihoterapeut Ken Pejdž.

Iako bi ljudi oba pola mogli da varaju iz tog razloga, Birkel objašnjava da muškarci mogu ređe da vode teške razgovore sa svojim partnerom o sopstvenim potrebama i vezi. Ako traže izlaz, možda će varanje smatrati sredstvom za postizanje cilja. Oni su nekako gotovi sa svojim brakom ili vezom, a umesto tog teškog razgovora, jednostavno će imati vezu, objašnjava.

2. Oni traže vezu

Uprkos onome što nam rodne norme mogu reći o muškarcima, varanje se ne događa uvek iz čisto fizičkih razloga. Ako nisu povezani s partnerkom ili imaju osećaj da ih ona ‘ne vidi’, Pejdž kaže: ‘te stvari bole i teraju nas da uđemo u zonu u kojoj se štitimo’, dodajući, ‘kad se to s vremenom dogodi često, poriv za razmišljanjem o seksu s drugim ljudima znatno porastu’.

I uopšteno govoreći, muškarci ‘mnogo ređe imaju dobar sistem društvene potpore’ što se tiče bliskih muških prijatelja, kaže Birkel. U tim slučajevima saosećanje i podrška druge žene u njegovom životu mogu biti i te kako dobrodošli.

Prevara se često razvije iz prijateljstva, možda i s kolegenicom, a time se ‘prevarant’ oseća bolje u sebi pa se stvara emocionalna veza.

3. Imaju sociopatske ili narcisoidne osobine

Ako partner vara, naročito serijski, mogao bi da ima sociopatske tendencije ili narcističke osobine.

– To su ljudi kojima jednostavno nije stalo do toga kako se njihov partner oseća i čim nešto žele, samim time je to legitimno – kaže Pejdž.

Birkel dodaje da takvi tipovi varaju često, kad se ukaže prilika za varanje, ‘postoje određeni ljudi koji nemaju dobru sposobnost razumevanja tuđih emocija ili uticaja njihovog ponašanja na druge ljude – jednostavno su narcisi.’.

Važno je napomenuti da većina ljudi ima određenu razinu narcističkog ponašanja i nije svaka osoba s narcisoidnim ponašanjem u potpunosti narcisoidna osoba s narcisoidnim poremećajem ličnosti. Isto se može reći i za sociopatiju, koja se naziva i asocijalni poremećaj ličnosti.

4. Prevara iz osvete

Neki ljudi glume i varaju iz besa, ljubomore ili želje za osvetom, kaže Birkel. Čak i ako ih partner nije prevario, ako su učinili nešto da uznemire svog partnera (na primer blisko prijateljstvo njegove partnerke s kolegom s posla koje liči na emocionalnu prevaru, „na kraju će varati kako bi istali poentu i osvetili se’, kaže on.

5. Zavisnici su

Ako se jedan partner suočava s problemom zloupotrebe supstanci, slučajevi varanja mogu postati puno verovatniji.

– Kod zavisničkog tipa ljudi to stvara i impulsni poriv, nezreliju verziju nas samih – kaže Pejdž, napominjući da je video da se mnoge veze raspadaju nakon što je jedan partner, na primer, postao zavistan od tableta protiv bolova.

6. Oni se bore sa svojim mentalnim zdravljem

Slično tome, Pejdž kaže da depresija i anksioznost takođe mogu da povećaju impulsivno ponašanje, jer ‘ako su depresija i anksioznost intenzivne, to zaista može pogoršati potrebu za olakšanjem, a olakšanje često može doći u obliku izbacivanja seksualne napetosti, ali van veze’.

7. Oni traže potvrdu

Osećaj nesigurnosti i niskog samopouzdanja takođe mogu da nateraju nekoga da vara, naročito ako to ne dobija u postojećem odnosu, napominju Pejdž i Birkel.

– Ako se ljudi ne osećaju dovoljno privlačnim za svog partnera, mogli bi da varaju tražeći spoljno priznanje – objašnjava Pejdž. Dodaje da seksualna pitanja (poput erektilne disfunkcije) takođe mogu da nateraju nekoga da ‘traži nekoga novog i uzbudljivijeg kako bi sebi dokazao da je još uvek seksualno moćan i sposoban’.

8. Poriču deo svog identiteta

U nekim slučajevima, varanje može biti rezultat toga što jedan partner negira sopstveni seksualni ili rodni identitet. Neko se možda bori s željom za eksperimentiranjem, željom za istraživanjem, kaže Pejdž.

To bi moglo da bude istina i s fetišističkim fiksacijama koje ne mogu ostvariti u vezi. Oni žele da istražen seks kao i identitet oko toga, jer je to skriveni deo njih samih.

9. Emocionalno su nezreli

Na kraju, i Birkel i Pejdž slažu se da mnogi od ovih razloga spadaju u kategoriju emocionalne nezrelosti.

– Mislim da je to srž zašto muškarci varaju – kaže Birkel, napominjući da su muškarci naučeni da ne govore o svojim osećanjima.

Do trenutka kada čovek ima aferu, već je prošlo dugo vremena otkad je bilo problema, a oni nisu mogli da razgovaraju o tim osećanjima, kaže on. Prema Pejdžu, često se svodi na jednostavno ‘lošu procenu, nedostatak volje, nedostatak samokontrole i nezrelost’.

