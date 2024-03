Muškarci možete odahnuti: Istraživanje otkrilo koju veličinu penisa većina žena zapravo preferira

Iznenadićete se sigurno

Postoji velika razlika između onog što muškarci veruju da je idealna veličina penisa i onoga što žene smatraju da je idealno.

Naime, prema studiji sa Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu i Univerziteta New Mexico, istraživači su utvrdili koju veličinu penisa žene najviše vole. A rezultati su pokazali da ženama veličina muškog penisa zapravo i nije toliko bitna, piše Your Tango.

Koju veličinu penisa žene preferiraju?

Istraživači su zamolili 75 žena da odaberu „idealni“ penis seksualnog partnera za vezu za jednu noć i dugotrajnu vezu, birajući između 33 modela različitih veličina odštampanih u 3D-u. Modeli penisa bili su varijacije prosečne dužine penisa u erekciji u Americi (15 centimetara dužine i 12,7 centimetara obima). Studija je pokazala da je veličina najvažnija za povremene veze, s manje preferencija prema veličini penisa tokom dužeg vremenskog razdoblja. Kao što su istraživači zaključili, „Ove prve procene željene veličine penisa u erekciji korišćenjem 3D modela sugerišu da žene više vole penise samo malo veće od proseka.“

Za povremene susrete žene su u proseku odabrale penis dug 16 centimetara. Ali za dugotrajne veze žene preferiraju nešto manju veličinu penisa. Kada je reč o veličini penisa koju žene preferiraju, zašto žene imaju te preferencije o veličini penisa u povremenom seksu u odnosu na dugotrajnu vezu? Istraživači imaju nekoliko teorija. „S obzirom na to da žene obično doživljavaju prijatniji i seks, sa više orgazama, u dugotrajnijim vezama, možda bi više volele veći penis za kratkoročni seks – delimično zato da povećani fizički kontakt kompenzuje smanjenu psihološku povezanost.“ Dakle, žene bi mogle da preferiraju manji penis kod dugotrajnih partnera zbog fizičke udobnosti i manje potrebe za „muškošću“ kod svog muškarca, dok se kod povremenih veza preferiraju veći penisi jer su veze strogo seksualne.

Koja je prosečna veličina penisa?

David Veale, psihijatar u South London and Maudsley NHS Foundation Trust, dao je odgovor na to konkretno pitanje. Njegovi rezultati objavljeni su u British Journal of Urology International. Studija iz 2014. sintetizovala je podatke iz 17 prethodnih studija i akademskih radova, koji su uključivali merenja ukupno 15.521 muškarca iz cilog svijeta. A rezultati? „Prosečni penis koji nije u erekciji dugačak je 9,16 cm, a prosečni penis u erekciji dugačak je 13,12 cm. Odgovarajuće mere obima su 9,31 cm za mlohavi penis i 11,66 cm za uspravni.“ Dakle, prosečna veličina penisa za muškarca je nešto više od 9 centimetara dok nije u erekciji i nešto više od 12 centimetara dok je u erekciji, prenosi Večernji list.

Dakle, da li je veličina zaista bitna?

Ne bi trebalo da bude važno što muškarac ima mali penis ako se prema ženi ponaša kao prema kraljici. Naravno, sama studija je vrlo zanimljiva, ali očigledno ne govori u ime svih žena. To, naravno, ima više veze s osobom s kojom vodite ljubav.

