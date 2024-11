Muškarci nikad iskreniji: Zbog ovih10 stvari koje žene rade nama klecaju kolena

Žene imaju mnogo više moći nad muškarcima nego što shvataju. Muškarci, kada su zavedeni na pravi način, pomalo polude za ženama. Pogledajte kako su muškarci komentarisali ove situacije.

Smešno u vezi ovoga nije samo to što žene ne shvataju koliku moć imaju nad muškarcima, već i to što obično ne primećuju šta ih čini neodoljivima.

1. Istezanje – „Znate ono istezanje kada ustanete na prste da biste izvukli nešto iz visokog ormarića? Da, gledanje devojaka kako se tako protežu zaista mi je privlačno.” – Trej, 28

2. Diranje na poseban način – „Zaklecaju mi kolena kada devojke naprave taj lagani dodir, kada samo pređu noktima po mojoj koži. To me potpuno istopi svaki put.” – Lamar, 32

3. Gledanje na poseban način – „Za mene je to zaista teško objasniti. Određen pogled koji devojke daju kada pogledaju momka čini da se osećam na određeni način. Kao, možda im oči postanu malo veće? Ne znam da li je to njihov osmeh ili šta, ali zbog toga se osećam kao kralj sveta.” – Erik, 25

4. Kada mi nešto kuva – „Ne znam. Sposobnost kuvanja? Zanima me šta me zanima? Nije tako teško. Samo što većina momaka to ne ceni posle nekog vremena.” – Dante, 30

5. Autoritet – „Ono što me obara s nogu su devojke koje se zauzmu za sebe kada počnem da pravim budalu od sebe. Ne znam, možda volim autoritativne žene? To je ta moć koja me razoružava“. – Paul, 28

6. Zavodljiv pogled – „Svaki put kada vidim devojku kako me ‘onaj pogleda’ dok zaigrano stavlja nešto na usne… Uf, to je opasno. Malo gubim kontrolu nad sobom.“ – Andrev, 33

7. Pokazivanje ljubavi – „Devojka koja mi pokaže da joj se sviđam dovoljna je da mi kolena zaklecaju.“ – Dejl, 23

8. Kada je on heroj – „Ako baš hoćeš da znaš, to je kad devojka traži moju pomoć. Momci žele da budu potrebni, a ne samo željeni. Ako nam date šansu da budemo heroji, mi ćemo želeti da budemo heroji. Kako devojke to ne znaju, to je van mene.“ – James

9. Plesanje – „Ples. S poštovanjem. Čitava industrija postoji zbog toga koliko privlačno izgledaju devojke dok plešu. Kada devojka pleše oko mene, ne padam samo na kolena – potpuno se raspadam“. – Bred, 28

10. Kada prva „muva“ – „Savršeno mi je redu što sam onaj koji lovi, ali kada me zagrli ili stavi ruku na mene, to je ogromna prednost tokom faze osvajanja. Znati šta želiš (i da sam to ja) je kao pecanje dinamitom. U uspostavljenoj vezi, situacija je slična, ali se više svodi na njenu upotrebu jasnog i direktnog jezika.” – Majkl, 38

