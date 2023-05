Muškarci, obdarenost se smanjuje s godinama, evo kako da to sprečite

Istraživanja su potvrdila da se muški polni organ s godinama smanjuje. Na to mogu uticati razni faktori, od nezdravih navika do nekih stvari koje su prosto neminovne. To može zadati muku mnogim muškarcima, ali ne treba da brinete jer je to sasvim prirodan i normalan proces. Prosečna dužina penisa koji nije u erekciji je oko 9 centimetara, ističu u britanskom Zavodu za javno zdravlje.

S druge strane, veličina penisa u erekciji varira od oko 13 do 18 centimetara.

U kojim god brojkama da ste se pronašli, dobro je da znate koji su to činioci koji mogu dovesti do toga da izgubite koji centimetar kada je u pitanju muškost.

1. Starenje

Kako starite, penis se menja, pa samim tim i njegova veličina. Penis u starijim godinama se čini manjim i zbog toga što je teže postići erekciju, iako se to ne odnosi na apsolutno sve muškarce. Naime, arterije koje obezbeđuju protok krvi kroz muški polni organ mogu postati neprohodnije, što otežava protok krvi i postizanje erekcije. Usled manjeg protoka krvi penis može da se deformiše, ali i da se smanji. Takođe, starenje dovodi i do smanjenja testisa jer koža gubi na elastičnosti.

2. Konzumiranje cigareta

Ako postoji nešto što će vas naterati da konačno ostavite cigarete, onda je to saznanje da one negativno utiču na vašu muškost. Cigarete sadrže toksine koji oštećuju krvne sudove i u vašem penisu, što može dovesti do problema u spavaćoj sobi. S godinama se povećava rizik od erektilne disfunkcije, a ako redovno ne vodite ljubav, godine bi mogle da utiču i na njegovu dužinu. Stručnjaci sa Bostonskog Univerziteta medicine pregledali su polne organe u erekciji kod 200 muškaraca i otkrili da su penisi osoba koje konzumiraju cigarete kraći od onih koji ih ne konzumiraju.

3. Lekovi

Svi lekovi imaju neželjene nuspojave, ali neki su lošiji od drugih. Na primer, neki od lekova koji se pripisuju za poremećaj pažnje, neki antidepresivi i antipsihotici, za posledicu mogu imati smanjenje veličine muškog polnog organa. Štaviše, tako mogu delovati i neki drugi lekovi koji se koriste za lečenje problema sa prostatom. Istraživanje iz 2012. godine o lekovima za prostatu otkrilo je da muškarci koji konzumiraju takve lekove pate od “skupljanja” penisa i smanjenog osećaja. Drugo istraživanje, objavljeno u časopiju Urology, pokazalo je da je 41 odsto muškaraca koji su takođe pili takve lekove patilo od seksualne disfunkcije.

4. Povećanje telesne težine

Povećanje telesne težine nije dobro za ceo organizam, pa tako ni za vašu muškost. Razlog zbog kojeg penis može izgledati manje je činjenica da su erektilni mišići pričvršćeni za vaš trbušni zid, pa kada vam se stomak proširi, povčai vašu muškost prema unutra. Dobra vest je da ovo možete sprečiti gubitkom viška kilograma.

5. Operacija prostate

Muškarci kojima je uklonjena prostata mogu se suočiti sa smanjenjem dužine penisa. To se događa kod 70 odsto muškaraca koji su suočeni sa ovim problemom. Stručnjaci i dalje ne znaju koji je pravi uzrok, a jedna teorija kaže da muškarac može doživeti kontrakciju mišića nakon operacije, koja dovodi do toga da se penis povuče prema telu. Druga teorija je da erektilna disfunkcija doživljena nakon operacije sprečava da krv lako dotiče do penisa.

6. Pejronijeva bolest

Reč je o bolesti usled koje penis u erekciji postaje zakrivljen. Sasvim je normalno da penis ima blagu zakrivljenost kada je u erekciji, ali kod onih sa ovom bolešću, penis je vidljivo kriv i bolan. To takođe dovodi do poteškoća u seksu i erektilne disfunkcije. Ova bolest uglavnom pogađa muškarce starije od 40 godina, ali može pogoditi i mlađe. Ne prolazi sama od sebe i može se pogoršavati, pa je veoma važno da se na vreme počne sa lečenjem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.