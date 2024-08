Muškarci otkrili kakav tip žene je najbolji u seksu, pod njima puca krevet – nema boljih ljubavnica

Kad pitate da li je neko dobar ljubavnik odnosno ljubavnica, većina će vam reći da sve zavisi od partnera sa kojim deli krevet.

Iako se ne može poreći da iskustvo igra važnu ulogu kad je reč o tome da li je neko dobar ljubavnik, ipak ono što je za jednu osobu strastveno i neponovljivo, za drugu muže da bude odbojno.

Ako se pitate po čemu to muškarci procenjuju da li je neka žena dobra u krevetu, budite spremni da se iznenadite.

Nekolikocina muškaraca je na jednom forumu otvoreno govorila o tome šta im se dopada a šta ne kod partnerki i koje su to žene dobre u krevetu, koje osobine treba da pokažu…

Entuzijazam

„Entuzijazam je ključ. Žena koja je avanturista i voljna da istražuje svoju se*sualnost, koja može otvoreno da priča o željama i fantazijama… Tako se stvara atmosfera koja će podstaći oba partnera da podele i isprobaju sve, čak i stvari koje ih je sramota da zatraže. Ali ključni element je entuzijazam“, otkrio je jedan muškarac.

Za jednog muškarca je hemija presudna da bi partnerku nazvao dobrom ljubavnicom.

„Uglavnom se radi o hemiji koju ima sa mnom. Imao sam najbolji se*s sa ženama koje su najviše želele da imaju odnose baš sa mnom i koje su otvoreno govorile da osećaju hemiju“, dodao je drugi muškarac.

Pokazivanje želje

„Muškarci, kao i žene, žele da budu željeni. Kada mi žena šapuće na uvo, kaže mi koliko me želi, koliko misli da sam seksi, a onda mi i sve to pokaže, onda ćemo sigurno imati odličan seks. U isto vreme, to čini da se ja još više potrudim“, objasnio je jedan muškarac.

Maženje posle

Po jednom muškarcu, znak da je žena dobra u „akciji“ jeste što i nakon odnosa pokazuje da je partner privlači.

„Kada mi jasno stavi do znanja da je jako privlačim i da joj se sviđa moje telo, bilo da to kaže ili pokaže tako što me i nakon odnosa miluje po stomaku, bokovima, grudima… Tako mi pokazuje da je uživala i da želi još.“

Razgovor bez uvijanja

„Sviđa mi se kada mi žena bez uvijanja kaže šta želi ili mi pokaže pokretima. Svi smo različiti, i da bismo se osećali dobro, a pritom i drugome priuštili zadovoljstvo, moramo da znamo šta im se sviđa, a ne da pogađamo.“

Samopouzdanje

„Se*sualna kompatibilnost je veoma važna. Imam nekoliko svojih ‘fetiša’ i volim da sam sa ženom koja je voljna da istražuje, čak i ako joj se, na primer, ne sviđa baš ono što predlažem. Radi se o tome da se osećam opušteno u spavaćoj sobi, bez straha da će me neko osuđivati. Takođe, najse*sepilnija stvar koju žena može da ponese u krevet je samopouzdanje.”

Mašta

Jedan muškarac je ispričao kako mu je neverovatno privlačno kada žena prihvata nagoveštaje i pređe i akciju…

„Moja žena neverovatno kapira sve signale koje joj šaljem, nagoveštaje o tome šta volim da radim. Odmah ih sprovodi u akciju i jako je dobra u tome. Ona ima izraženu intuiciju i maštovitost.“

„Kada je žena opuštena i potpuno komotna da istražuje sve aspekte svoje seksualnosti, to je neverovatan doživljaj. Sposobnost efikasnog komuniciranja je jednako važna.“

Osim određenih poza ili tehnika, ličnih sklonosti fetiša, čini se da po mišljenju većine muškaraca ono što ženu čini dobrom u krevetu jeste volja da istražuje svoju seksualnost, da je sigurna u sebe i da se ne plaši da kaže ili pokaže šta želi.

(Espreso/Mondo)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com